Cagliari, sindaco polacco morto cadendo dalla finestra: indagini in corso

Si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, il sindaco polacco di 44 anni, morto a seguito della caduta dal quarto piano dell’hotel in cui soggiornava. Come riportato dall’Ansa, l’episodio è avvenuto alle 2 all’hotel Due Colonne in centro storico.

Sindaco polacco muore a Cagliari dopo una caduta dal quarto piano

In base alle prime ricostruzioni della squadra mobile, il primo cittadino si trovava in camera con un collega. Al momento dell’incidente, era seduto sul davanzale della finestra quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto per diverse decine di metri. Viene esclusa l’ipotesi di un’aggressione: la caduta sarebbe infatti di natura accidentale. Sul posto è intervenuta la scientifica.