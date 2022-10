Cagliari, crolla l’aula magna dall’università: «Poteva essere una strage»

Una tragedia sfiorata a Cagliari, dove è crollata l’aula magna dell’università alle 21.45, quando ormai non c’era più nessuno nella struttura. «Poteva succedere qualche ora fa e sarebbe avvenuta una strage», ha commentato il sindaco Paolo Truzzu. Il collasso, inoltre, è avvenuto a poca distanza dall’asilo nido inaugurato qualche anno fa e dal gabbiotto in cui è presente il personale della vigilanza. Proprio gli addetti alla sicurezza hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

La palazzina a due piani che ospitava l’aula magna di Lingue dell’università di Cagliari è crollata in un attimo. Alle 20 gli addetti alla sicurezza avevano fatto l’ultimo giro di controllo della struttura, per verificare che nessuno fosse rimasto all’interno. Poi la chiusura dei portoni e un’ora e quarantacinque minuti più tardi l’edificio è collassato con un enorme boato.

Dissoltosi il polverone, i vigili del fuoco e i presenti hanno potuto constatare che della struttura erano rimaste soltanto la parte inferiore della facciata e le colonnine portanti. Le squadre di soccorso Usar, urban search and rescue, hanno perlustrato per ore l’area. Si sono avvalse anche con dell’ausilio delle fotocellule per cercare eventuali dispersi sotto le macerie. Controlli anche con l’ausilio dei droni e l’aiuto dei cani. Solo poco prima delle due di notte i vigili del fuoco hanno confermato che la struttura era vuota e che sotto le macerie non c’era nessun ferito.

🔴 #Cagliari, in corso dalle 21.55 un intervento dei #vigilidelfuoco per il crollo dell’aula magna nell’università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità [#18ottobre 23:00] pic.twitter.com/8ELNGHIUfJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 18, 2022



Hanno dunque proceduto a mettere in sicurezza l’area per i rilievi e per individuare le cause del crollo. Si è trattato, comunque, di un evento del tutto inaspettato. «Un fulmine a ciel sereno», lo ha definito il rettore Francesco Mola. «Non c’è stato nessun segnale che si potesse verificare quanto accaduto. Gli edifici delle nostre Facoltà vengono ispezionati regolarmente». La palazzina, che non ha subito di recente alcun intervento, si trova accanto a un altro edificio a forma di C che ospita altre aule e l’asilo della Facoltà.

Il Sindaco: «immagini sconvolgenti»