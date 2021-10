Caffè in provetta

Dopo la carne in vitro, arriverà anche il caffè creato in laboratorio. Eco-friendly e green, aiuterebbe senza dubbio a contenere i danni della deforestazione e a tagliare le emissioni di CO2. Una vera e propria manna, almeno sulla carta. La produzione artificiale di caffè infatti metterebbe in ginocchio lavoratori e interi Paesi che da sempre basano buona parte della loro economia sul raccolto delle piantagioni.

Il gusto del caffè in laboratorio

A occuparsi della messa a punto del primo caffè sviluppato a partire da colture cellulari e non dai tradizionali chicchi, è stato il VTT Technical Research Centre of Finland. «Non saprei come descriverlo. A livello di sapore, mi sembra un ibrido tra il caffè classico e il tè nero», ha spiegato al Guardian Heiko Rischer, responsabile del reparto di indagini biotecnologiche del centro. «In questo caso, però, il grado di tostatura era leggero. Variando questo parametro, è automatico cambi anche il gusto della miscela». Secondo Rischer, il prodotto potrebbe ricevere il nullaosta per la vendita in Europa e negli Stati Uniti nell’arco di quattro anni o poco più.

Il cambiamento climatico e la coltivazione del caffè

Negli ultimi tempi la produzione di caffè è finita sul banco degli imputati per il suo impatto sulla clima. L’aumento della domanda ha fatto sì che, nei Paesi in via di sviluppo, aumentasse il disboscamento per lasciare spazio alle piantagioni. Allo stesso tempo, però, le imprese si sono trovate a fare i conti con gli effetti disastrosi di condizioni meteorologiche estreme, dalle tempeste di grandine agli interminabili periodi di siccità. I report parlano chiaro: c’è il rischio che il cambiamento climatico, entro il 2050, possa rendere improduttive metà delle piantagioni. Produrre il caffè in laboratorio risolverebbe anche questo problema.

Le idee innovative di scienziati e startupper

Il metodo messo a punto dagli scienziati del VTT è totalmente a impatto zero. Le cellule sono immerse in una selezione di bioreattori e nutrienti. Non viene utilizzato alcun pesticida, il dispendio d’acqua è minimo e la possibilità di produrlo in loco fa sì che vengano azzerate anche le emissioni generate dal trasporto. «Stiamo raccogliendo i dati necessari a dimostrare quanto la nostra variante di caffè possa portare benefici all’ambiente», ha sottolineato Rischer. Un obiettivo condiviso anche da numerose startup americane. Come la Compund Foods di San Francisco o dell’Atomo Coffee di Seattle. La prima usa microbi e fermentazione per ottenere una gamma variegata di sapori e profumi. La seconda, invece, lo scorso settembre, ha lanciato il primo ‘caffè molecolare’ al mondo vendendolo online in un solo giorno al prezzo di 5.99 dollari a bicchiere (circa 5 euro). Ricavato dalle componenti dei rifiuti vegetali presenti anche nel caffè verde (mescolati, in un secondo momento, a caffeina, buccia d’uva, semi di dattero e radice di cicoria), ridurrebbe l’anidride carbonica del 93 per cento e richiederebbe il 94 per cento di acqua in meno.

Le ricadute del caffè artificiale sul lavoro nelle piantagioni

Secondo Daniele Giovannucci, presidente e co-fondatore del Committee on Sustainability Assessment, consorzio che studia l’agricoltura sostenibile, l’exploit del caffè in provetta potrebbe mettere in ginocchio milioni di operai e agricoltori. «C’è il pericolo che tutto questo possa causare grossi problemi socio-economici che andrebbero a interferire con la causa della sostenibilità», ha dichiarato Giovannucci. Una preoccupazione a cui Maricel Saenz, CEO di Compound Foods, sembra aver già trovato una soluzione: «La mia compagnia ha intenzione di collaborare con associazioni non profit per assistere piccoli agricoltori nella transizione verso metodologie di lavoro più pulite, fornendo loro il training adeguato e un’assicurazione contro i danni».