Caduta Libera – Campionissimi stasera su Canale 5: anticipazioni, concorrenti e ospiti della trasmissione

Terzo appuntamento, stasera 30 dicembre alle 21,40 su Canale 5, con Caduta Libera – Campionissimi, lo speciale per le feste del quiz show con Gerry Scotti. Ogni puntata vede la partecipazione di un campione delle dieci edizioni della trasmissione e di alcuni vip nel ruolo di sfidanti. Tanti anche gli ospiti per una serata all’insegna di musica e divertimento. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Caduta Libera – Campionissimi, concorrenti e ospiti di stasera 30 dicembre 2021 su Canale 5

Invariato il format del quiz che ormai da 10 edizioni accompagna il pubblico di Mediaset su Canale 5. Come per le puntate tradizionali, anche speciale Caduta Libera – Campionissimi vedrà un concorrente centrale affrontare dieci sfidanti, scegliendo di volta in volta l’avversario diretto con cui competere. I due dovranno poi rispondere a quesiti di cultura generale in 30 secondi di tempo, con un numero di tentativi limitato. Il concorrente centrale, protagonista di puntata, avrà tre vite e laddove non saprà la risposta, potrà passare la patata bollente all’avversario, il quale sarà invece obbligato a rispondere. Chi dei due avrà la peggio vedrà aprirsi sotto i suoi piedi una botola, cadendo così fuori dal gioco.

Dopo Nicolò Scalfi e Gabriele Giorgio, stasera sulla botola centrale sarà il turno di Christian Fregoni. Campione per 39 puntate consecutive, si è accaparrato un montepremi totale di 210 mila euro. Fra i 10 sfidanti, 8 saranno ex campioni come lui, mentre due saranno invece personaggi vip dello spettacolo. Oggi toccherà alla conduttrice Giorgia Venturini e al giornalista Francesco Vecchi.

Non mancheranno ovviamente alcuni ospiti che allieteranno la serata con intermezzi musicali o divertenti sketch comici. Saranno della serata i cantanti Cristina D’Avena, da poco Disco d’oro per Occhi di gatto, Alex Britti e il comico Claudio Lauretta. Il vincitore della puntata, assieme ai campioni dei due speciali precedenti, sarà presente fra gli sfidanti dell’ultimo appuntamento di Caduta Libera in onda mercoledì 5 gennaio.