Caduta Libera-Campionissimi stasera su Canale 5: ospiti e concorrenti

Secondo appuntamento, stasera 23 dicembre alle 21,40 su Canale 5, con Caduta Libera – Campionissimi, lo speciale di Natale del quiz show di Gerry Scotti. Stabilmente in cima agli ascolti dell’access prime time, il programma accompagnerà gli italiani per 4 giovedì sera durante le festività con i campioni del passato e ospiti vip dal mondo dello spettacolo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Caduta Libera – Campionissimi, anticipazioni e ospiti di stasera 23 dicembre 2021 su Canale 5

Anche stasera per il secondo appuntamento tornerà uno dei grandi campioni del passato che hanno fatto la storia del quiz show. Dopo Nicolò Scalfi, Caduta Libera – Campionissimi ospiterà Gabriele Giorgio, che ha mantenuto il suo posto per 35 puntate vincendo un montepremi totale di 316 mila euro. Seguendo il format tradizionale della trasmissione, ogni puntata vede sulla botola centrale un super campione delle 10 edizioni di Caduta Libera. A sfidarlo, sulle dieci postazioni circolari ci saranno altri 8 protagonisti del passato e due personaggi famosi, di volta in volta diversi. Oggi sarà il turno di Nicola Savino, volto principale de Le Iene, e l’attrice Roberta Giarrusso, salita alla ribalta con il personaggio di Sonia Martini in Carabinieri.

Gabriele Giorgio sfiderà di volta in volta un altro concorrente su quesiti di cultura generale. I due avranno 30 secondi di tempo per rispondere, con un numero di tentativi limitato. Il concorrente centrale, protagonista di Caduta Libera – Campionissimi, avrà tre vite e laddove non saprà la risposta, potrà passare la patata bollente all’avversario, il quale sarà invece obbligato a rispondere. Chi dei due avrà la peggio vedrà aprirsi sotto i suoi piedi una botola, finendo fuori dal gioco. Non mancheranno ospiti d’eccezione che animeranno la serata con intermezzi musicali e sketch comici in cui interagiranno con i concorrenti e il conduttore. Stasera sarà il turno del comico Gabriele Cirilli, di recente sul palco di Zelig, e tre artisti del panorama musicale italiano. Si tratta di Iva Zanicchi, The Kolors ed Elettra Lamborghini, da poco tornata con il singolo di Natale A Mezzanotte.