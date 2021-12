Caduta Libera-Campionissimi: concorrenti dello speciale stasera su Canale 5

Stasera 16 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, Gerry Scotti torna in prima serata con Caduta Libera – Campionissimi. Lo speciale dell’ormai celebre quiz show dell’access prime time di Mediaset è infatti pronto ad allietare i telespettatori per tutto il periodo natalizio con quattro puntate speciali, in onda fino al 5 gennaio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Caduta Libera – Campionissimi, concorrenti e ospiti del programma stasera 16 dicembre 2021 su Canale 5

Invariato il format del quiz che da dieci edizioni accompagna il pubblico di Mediaset su Canale 5. Come nelle puntate tradizionali, anche per lo speciale Campionissimi un concorrente centrale si ritroverà ad affrontare altri dieci sfidanti, scegliendo di volta in volta l’avversario diretto con cui competere. I due dovranno poi rispondere a domande di cultura generale in 30 secondi di tempo, con un numero di tentativi limitato. Il concorrente centrale, protagonista di puntata, avrà tre vite e laddove non saprà la risposta, potrà passare la patata bollente all’avversario, il quale sarà invece obbligato a rispondere. Chi dei due avrà la peggio vedrà aprirsi sotto i suoi piedi una botola, facendolo cadere fuori dal gioco.

Per quanto riguarda Caduta Libera – Campionissimi, il concorrente centrale sarà uno dei campioni delle dieci edizioni passate così come 8 dei suoi 10 sfidanti. Gli altri due invece saranno personaggi famosi. A dare il via sarà stasera Nicolò Scalfi, che con la sua vincita di 727 mila euro in 88 puntate, è ancora il recordman del programma sia in termini di partecipazioni sia di montepremi. Fra gli sfidanti vip ci saranno invece Alvin, di recente a Mistery Land con Aurora Ramazzotti, e la giornalista Veronica Gentili.

Non mancheranno anche alcuni ospiti che intratterranno la serata con sketch e show musicali. Stasera sarà i turno dei Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show su Rai1, Ivana Spagna e il comico Martufello.