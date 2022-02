Cado dalle nubi, stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità sul film

Checco Zalone è il protagonista di Cado dalle nubi in onda stasera, domenica 13 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Diretto da Gennaro Nunziante e uscito nelle sale nel 2009, il film racconta la storia di Checco, giovane cantante pugliese, che sogna di farsi un nome nel panorama musicale.

Cado dalle nubi: la trama

Checco, giovane artista neomelodico pugliese, ha un desiderio sin da bambino: entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Quando la fidanzata Angela lo lascia, stufa del suo carattere pigro e della sua scarsa ambizione professionale, il ragazzo entra in crisi. Per provare a metabolizzare la sofferenza accumulata, dunque, lascia il lavoro in gelateria a Polignano a Mare che, fino a quel momento, gli aveva permesso di mantenersi e decide di dare una svolta alla sua vita, trasferendosi a Milano con l’obiettivo di diventare un artista affermato. Nonostante qualche difficoltà iniziale, l’arrivo in città sembra regalargli tante, nuove opportunità: trascorre più tempo col cugino Alfredo, che gli offre vitto e alloggio e si innamora di Marika, figlia di un leghista convinto e pieno di pregiudizi sui meridionali. Ma non è tutto. Dopo una serie di provini, infatti, riesce a partecipare a un famoso talent show musicale, pronto a scoprire se la musica sia davvero la sua strada. Dopo tante delusioni, riuscirà a fare il lavoro che ama e a trovare l’anima gemella?

Cado dalle nubi: il cast

Accanto a Checco Zalone nei panni del protagonista Checco, nel cast troviamo anche Giulia Michelini (Marika), Dino Abbrescia (Alfredo), Fabio Troiano (Manolo), Ivano Marescotti (Mauro Mantegazza), Raul Cremona (Roberto), Gigi Angelillo (zio di Checco), Anna Ferruzzo (Pina Albanese), Ludovica Modugno (zia di Checco), Alberto Gimignani (professor Crespi), Ivana Lotito (Angela), Claudia Penoni (Raffaella Mantegazza), Francesca Chillemi (Luisa), Stefano Chiodaroli (Giulio), Peppino Mazzotta (don Livio), Sereno Bukasa (Nicolas) e Mariangela Eboli (Brigida).

Cado dalle nubi: cinque curiosità sulla pellicola

1) Cado dalle nubi: un’autobiografia sul grande schermo

Checco Zalone, nel corso di svariate interviste, ha dichiarato che questo suo primo lungometraggio ha una forte impronta autobiografica. Come il protagonista, infatti, anche lui si è trasferito a Milano dal sud e, una volta messo piede nel capoluogo lombardo, con una laurea in giurisprudenza in tasca, voleva diventare musicista jazz ma era molto confuso sul suo futuro. Poi è arrivato Zelig e si è lanciato sul mestiere di attore comico.

2) Cado dalle nubi: il motivo dietro la scelta della città di Polignano

La scelta della città di Polignano a Mare tra le location del film è legata a un motivo preciso: si tratta, infatti, del luogo natale di Domenico Modugno, uno dei grandi miti di Zalone.

3) Cado dalle nubi: tra Lombardia e Puglia

Oltre che a Polignano, le riprese della pellicola si sono svolte anche a Milano, Savelletri, Monopoli e Morimondo.

4) Cado dalle nubi: il trionfo al botteghino

Cado dalle nubi ha avuto davvero un grande successo al botteghino. A fronte di un budget relativamente basso, ha incassato 14.073.000 milioni di euro, soffiando il primo posto a titoli come New Moon, secondo episodio della saga di Twilight, 2012 e Dorian Gray.

5) Cado dalle nubi: il placet della critica

Oltre all’ottima accoglienza del pubblico, la commedia è riuscita a portare a casa anche una serie di riconoscimenti, tra cui una nomination al David di Donatello per la migliore canzone originale e due nomination ai Nastri d’Argento.