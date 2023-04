Cadavere rinvenuto al porto di Livorno: indaga la Polizia

Un mistero ancora da chiarire: si indaga a Livorno sul ritrovamento, all’interno del porto, del cadavere di un uomo. A dare l’allarme, attorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 12 aprile, sono stati alcuni lavoratori che hanno visto il corpo galleggiare vicino alla Moby Vincent, ormeggiata alla calata Carrara. Si tratterebbe della salma di un uomo di 77 anni di origine sarda, residente da tempo in provincia di Firenze.

Cadavere ritrovato al porto di Livorno

Sul posto sono intervenute la capitaneria di porto, la Polmare, la sezione navale dei Vigili del fuoco, che si sono occupati del recupero del corpo, e il personale della Polizia scientifica, al fine di poter ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dai primi rilievi autoptici, sembrerebbe che il corpo si trovasse in acqua già da svariate ore – si suppone addirittura già dalla tarda serata di ieri. Sono ora in corso gli accertamenti per l’identificazione certa. È stato naturalmente avvisato il pm di turno, Pietro Peruzzi.

Come diffuso da alcune testate locali, l’uomo era vestito bene, con pantaloni, scarpe e un giubbotto. Sul caso indagano gli agenti della Polmare, mentre il medico legale giunto sul posto, al momento, avrebbe escluso l’ipotesi di una morte violenta.