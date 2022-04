Cadavere nel Po, donna fatta a pezzi: ritrovamento, ipotesi degli inquirenti e foto diffuse

Mentre continuano le indagini sul caso della donna fatta a pezzi e ritrovata cadavere all’interno di un borsone lungo il fiume Po, i Carabinieri hanno diffuso le foto con gli abiti rinvenuti insieme ai resti umani: vediamo a che punto sono gli accertamenti e quali sono le ipotesi degli inquirenti.

Cadavere nel Po: il ritrovamento

Il macabro rinvenimento è stato effettuato da Davide Martini, manutentore del fiume per conto dell’Agenzia interregionale per il Po (Aipo), nella mattinata di lunedì 4 aprile 2022. Dalla sua barca ha infatti notato, su un gruppo di rocce affiorate per la siccità, un borsone sportivo dalla cui parte superiore si intravedeva della pelle e uscivano dei lembi di tessuto di colore viola.

Giunte sul posto dopo l’allarme lanciato da Martini, le autorità si sono trovate davanti il tronco intero di una donna, con indosso i vestiti di cui sono state pubblicate le foto, ma senza testa e senza mani. La vittima era scalza e, secondo quando appreso finora, senza slip e reggiseno. Nel borsone non sono state trovate le sue scarpe o altri oggetti riconducibili a lei.

Cadavere nel Po: le ipotesi degli inquirenti

Dalle analisi del DNA e dagli esami finora svolti, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire a grandi linee il profilo della vittima (di cui non si conosce ancora l’identità): si tratterebbe di una giovane tra i 25 ed i 30 anni di razza caucasica, senza segni particolari come cicatrici o tatuaggi, che sarebbe stata gettata in acqua circa 20 giorni prima del ritrovamento (dunque a metà marzo). Un dettaglio che ha fatto tramontare le ipotesi iniziali che potesse trattarsi del corpo di una tra Isabella Noventa (uccisa nel 2016), Samira El Attar (uccisa nel 2019), Saman Abbas (scomparsa dal 30 aprile 2021) e Andreea Alice Rabciuc (scomparsa di recente ma con dna non coincidente).

Non avendo avuto riscontri nelle banche dati delle persone scomparse, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Rovigo stanno dunque cercando una ragazza senza legami familiari. Si ipotizza infatti che nessuno abbia denunciato la sua scomparsa e che la giovane non avesse legami di parentela in Italia. Per il momento gli inquirenti ritengono prioritaria la pista dell’omicidio scaturito in un contesto di prostituzione ma non scartano comunque ipotesi alternative a questa.

Cadavere nel Po: le foto dei vestiti

Con l’auspicio che ciò possa aiutare nelle procedure di identificazione, le autorità hanno diffuso le foto dell’abbigliamento ritrovato all’interno del borsone. Si tratta di:

una camicia blu con ricami di fiori rossi e foglie verdi;

un paio di pantaloni blu;

una blusa viola chiaro con dei ricami di rose sul bavero.

Non si sa se i vestiti appartenessero alla vittima o meno, ma le buone condizioni della stoffa confermerebbero che il borsone con il corpo sia stato gettato nel fiume più o meno tre settimane prima della data del ritrovamento.