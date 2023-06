Cadavere in un muro in Spagna: potrebbe essere Sibora Gagani, scomparsa dal 2014

Soltanto poche settimane fa, nella puntata del 24 maggio, ne aveva parlato anche il celebre programma di Rai3 Chi l’ha visto?, andando a ricostruire tutte le tappe precedenti alla sua scomparsa. Ora, invece, potrebbe essere arrivata la svolta nel caso di Sibora Gagani, giovane italo albanese di cui non si ha traccia dal 2014. A Torremolinos, in Spagna, è stato trovato il corpo di una donna in decomposizione, nascosto tra due pareti all’interno di una cassa di legno, all’interno della casa di Marco Gaio Romeo, ex compagno della ragazza e recentemente arrestato per il femminicidio della compagna 28enne.

Romeo ha confessato di averla uccisa 9 anni fa ma ha ritrattato

Marco Gaio Romeo è stato arrestato lo scorso 17 maggio, come presunto autore del femminicidio della 28enne Paula, sua compagna spagnola, trovata morta con ferite d’arma da taglio su tutto il corpo. Portato in stazione, ha confessato in maniera informale di aver ucciso Sibora, dopo aver visto una sua foto in bacheca. L’omicidio risalirebbe a 9 anni fa e il 45enne ha pure dichiarato di averla murata nella casa in cui viveva. Salvo poi ritrattare tutto in sede di interrogatorio ufficiale. Ciò nonostante, la polizia si è recata nella casa e ha trovato il cadavere, all’interno di una cassa di legno nascosta tra due pareti.

Il corpo potrebbe essere di Sibora Gagani

Adesso si attende che l’Istituto di Medicina Legale completi l’autopsia sui resti e proceda all’identificazione del corpo. Il cadavere, secondo gli inquirenti, potrebbe appartenere a Sibora Gagani, che nel 2011 aveva lasciato Nettuno per trasferirsi con Marco in Costa del Sol. Ma tre anni più tardi è scomparsa nel nulla. La versione di Romeo, data alla madre di lei, è di un litigio dopo il quale sarebbe andata via.