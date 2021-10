Nasconde per due anni il cadavere della madre per incassare la pensione

Pochi giorni dopo la morte avvenuta nel novembre 2019, un uomo di 50 anni ha murato il cadavere della madre 80enne in un armadio di un’abitazione in provincia di Milano, a Buccinasco, per poter continuare a percepirne la pensione di circa 1.700 euro al mese. Lo ha riferito in una nota l’Arma, spiegando che nella tarda serata di sabato scorso, i carabinieri della Compagnia di Corsico (Milano) sono intervenuti nell’abitazione di Buccinasco su segnalazione della compagna dell’uomo, che si era presentata in una Stazione dei carabinieri nel Pavese.

Uomo nasconde il cadavere della madre: l’intervento della polizia

Rintracciato poco dopo dai militari e accompagnato in caserma, l’uomo, un 50enne incensurato, ha ammesso ogni circostanza e spiegato di aver murato il corpo della mamma nell’armadio della camera da letto alcuni giorni dopo il decesso, avvolgendolo in sacchi di plastica che aveva ricoperto di argilla e legno. Il sopralluogo è stato effettuato da personale del Nucleo Investigativo di Milano alla presenza del medico legale, il quale ha richiesto l’intervento di personale del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Istituto di medicina legale di Milano, dopo il quale sarà effettuato l’esame autoptico.

Cadavere murato: l’accusa è di occultamento di cadavere e truffa aggravata

L’abitazione è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha inoltre disposto il sequestro dei conti correnti del 50enne che è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Cadavere murato: la scia di sangue di Milano

