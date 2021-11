Il cacciatore 3, stasera su Rai2: il cast e la trama degli episodi

Doppio appuntamento, stasera 3 novembre alle 21,20 su Rai2, con la terza stagione de Il cacciatore. La fiction con Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone si ispira alla vita di Alfonso Sabella, già sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il cacciatore, trama e cast degli episodi stasera 3 novembre 2021 su Rai2

Il primo episodio di serata, dal titolo Ciao nemico, vede Saverio impegnato assieme a Nicola Calipari (Peppino Mazzotta) nella caccia al boss del narcotraffico Pasquale Cuntrera (Alberto Mario Graziano). Durante le indagini, i due scoprono che il latitante potrebbe trovarsi nel sud della Spagna, a Fuengirola, e decidono di recarvisi senza indugi. La caccia non dura a lungo ma, dopo averlo rintracciato e ormai pronti al rientro in Italia, Saverio decide di intrattenersi con una bella ragazza conosciuta sul posto. Nel frattempo, in procura il magistrato Paola (Linda Caridi) interroga Fabrizio De Palma (Giuseppe Tantillo) e ottiene un’informazione vitale sul “Biondo”: l’uomo infatti si trova all’ospedale di Palermo.

💬 “Stavolta è diverso, è tutto diverso.” Diviso tra lavoro e vita familiare, riuscirà Saverio Barone a portare a termine il suo disegno? Domani alle 21.20 su #Rai2 e su #RaiPlay due nuovi episodi de #IlCacciatore 💥 pic.twitter.com/Oa1lviUNZS — Rai2 (@RaiDue) November 2, 2021

La seconda puntata, Aspetta, vede Saverio – ormai rientrato in Italia – e i suoi uomini sorvegliare l’ospedale San Giovanni, in cerca di un indizio che possa collegare qualcuno al misterioso “Biondo”. Inaspettatamente, giungono a conoscenza che il boss Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) ha avuto un malore e dovrà essere operato d’urgenza. Un’occasione perfetta dunque per compiere un arresto storico. D’altro canto è un’incredibile opportunità per Pietro Aglieri (Gaetano Bruno) di prendere il comando di Cosa Nostra qualora Provenzano non dovesse sopravvivere all’intervento. In cerca di una chance di rivalsa anche Davide (Danilo Arena), al momento concentrato sull’imminente matrimonio con la sua amata Sonia. Il ragazzo si rende però conto che il potere ha un prezzo e se vuole essere il braccio destro di Aglieri dovrà rinunciare all’amore.

Il cacciatore 3 è una serie Rai Fiction diretta da Fabio Paladini e si concluderà mercoledì prossimo, il 10 novembre, con le ultime due puntate. Nel cast anche Miriam Dalmazio e Roberto Citra. Per la sua recitazione nei panni del protagonista, Montanari ha ottenuto il premio Flaiano nel 2018.