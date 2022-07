Il cacciatore di nazisti, stasera su Rai3 la storia del nipote di Sigmund Freud

Un uomo al servizio della giustizia per identificare e condannare i criminali di guerra. Stasera 7 luglio, alle 21,20 su Rai3, arriva in prima tv Il cacciatore di nazisti, documentario di Raymond Ley. Il progetto si basa sulle trascrizioni degli interrogatori che Anton Freud, nipote di Sigmund, tenne nell’inverno fra il 1945 e il 1946 in Germania. Lavorando per conto dell’Unità investigativa britannica, il suo obiettivo fu quello di consegnare alla giustizia i criminali di guerra tedeschi. Scoprì eventi drammatici che non aveva mai neanche potuto immaginare. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il cacciatore di nazisti, temi e ospiti del documentario stasera 7 luglio 2022 su Rai3

Il documentario di Raymond Ley ricostruisce dunque la vicenda di Anton Freud quando, finito il conflitto mondiale, rientrò in Germania come ufficiale dei servizi segreti britannici. La sua missione fu catturare i criminali di guerra che, per conto di Hitler, si erano resi responsabili di eccidi, torture ed atti disumani sulla popolazione ebrea. Fra questi c’erano anche assassini e medici agli ordini di Joseph Mendele, colpevoli di aver operato esperimenti sui bambini. Freud, nonostante i 24 anni di età, possedeva un incredibile e innato talento nel capire le persone e condurle dove voleva per farsi rivelare i segreti più profondi. Ne Il cacciatore di nazisti saranno disponibili le rare interviste, in cui spiegò modus operandi e poche scoperte. «Questi criminali sono persone di basso profilo che puoi incontrare ogni giorno», disse ai giornali. «Non sospetteresti mai quello che hanno fatto».

Durante il suo lavoro, Anton Freud si imbatté in un evento che lo scosse maggiormente: l’eccidio di bambini ad Amburgo, una delle ultime stragi delle SS prima della conclusione del conflitto. Fra loro c’era anche il piccolo Sergio de Simone, di appena sette anni, deportato da Fiume ad Auschwitz nel 1944. Con lui c’erano anche le due cuginette Tatiana e Andra Bucci, che nel 2021 hanno ricevuto l’Ordine al Merito della Repubblica da Sergio Mattarella. Le due donne riuscirono a salvarsi, ma il piccolo Sergio non fece mai più ritorno. Il cacciatore di nazisti, alternando immagini d’archivio a ricostruzioni moderne, racconterà la loro storia concludendosi con un momento molto toccante. Tatiana e Andra, rispettivamente 84 e 82 anni, infatti incontreranno i giovani attori che le hanno interpretate sullo schermo per condividere l’esperienza.