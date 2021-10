Secondo appuntamento, stasera mercoledì 27 ottobre alle 21,25 su Rai2, con la terza stagione de Il cacciatore, fiction di Stefano Lodovichi e Davide Marengo. Protagonista della narrazione è il magistrato Saverio Barone che ha il volto di Francesco Montanari. Il personaggio si ispira ad Alfonso Sabella, magistrato e membro del pool antimafia di Palermo negli Anni Novanta dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio. La visione della puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il cacciatore 3, trama e cast della serie in onda stasera 27 ottobre 2021 su Rai2

Come sempre, anche stasera andrà in scena un doppio episodio, il terzo e il quarto della stagione. Il primo di questi, Discendenza, prende avvio dall’arresto del boss Vito Vitale che consente a Barone di vivere un periodo di serenità. Nonostante tutto, il magistrato non riesce a darsi pace e torna subito a chiudersi nel suo bunker. Ad ossessionarlo è soprattutto l’indagine segreta su Provenzano e Aglieri di cui non riesce a venire a capo.

Impossibile restare indifferenti davanti alle vicende di Saverio Barone. 📽 Questa sera in prima visione assoluta su #Rai2 e su #RaiPlay ➡ #IlCacciatore pic.twitter.com/ZbnjQ9gBBv — Rai2 (@RaiDue) October 27, 2021

Nella seconda puntata di serata, Quello che sei disposto a perdere, Saverio trova finalmente la forza per lasciare il bunker della procura. La sfida più difficile, però, si presenta quando la fidanzata Giada (Miriam Dalmazio) gli affida la piccola Carlotta per qualche giorno. Costretto a dividersi tra lavoro e vita privata, Saverio riesce comunque a portare a casa un eccellente risultato. Scopre infatti che “il Biondo” presiederà un ricevimento contro la mafia cui è stato invitato anche Elia (Roberto Citran), infiltrato da tempo con lo scopo di individuarne i piani.

Il cacciatore 3 intende bissare o, se possibile, migliorare i dati di share della scorsa settimana quando riuscì a centrare il 4,7 per cento di share, pari a circa 963 mila spettatori a fronte della Champions League sui canali pay.

Francesco Montanari, carriera e vita privata del protagonista de Il cacciatore

Francesco Montanari, la carriera professionale

Classe 1984, Francesco Montanari è nato a Roma e ha mosso i primi passi nella recitazione grazie all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il suo ruolo più celebre è certamente quello nella serie tv di Stefano Sollima Romanzo Criminale, dove ha vestito i panni del “Libanese”.

Nel corso della sua carriera, ha recitato in Oggi sposi di Luca Lucini – suo esordio al cinema – e in Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata di Carlo Vanzina. Fra i suoi film recenti si ricordano invece Sole cuore amore (2017) di Daniele Vicari, Dolceroma (2019) di Fabio Resinaro e Regina di Alessandro Grande, presentato al Torino Film Festival dello scorso anno.

Per quanto riguarda la tv, oltre ad aver vestito i panni del “Libanese” per tre anni, dal 2008 al 2010, ha recitato in Squadra Antimafia 5, dove ha interpretato il ruolo di Achille Ferro. Di recente è anche apparso nella prima stagione de I Medici con Richard Madden, dove ha prestato il volto a Girolamo Savonarola.

Non solo film e tv, ma anche videoclip. Francesco Montanari è infatti protagonista di vari video musicali. Per Luciano Ligabue ha recitato in M’abituerò, prima di apparire per Gemitaiz in Nonostante tutto e Tommaso Paradiso in Ricordami.

Francesco Montanari, vita privata, il matrimonio con Andrea Delogu e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Montanari ha avuto in passato diversi flirt con attrici e donne dello spettacolo. La prima relazione importante è stata con Vanessa Hessler (Natale a Miami), con cui ha rotto nel 2013. In seguito ha sposato nel 2016 la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. I due hanno divorziato nel gennaio 2021. Attivo sui social, Montanari ha un account su Instagram con 169 mila follower e un profilo su Twitter, dove ne conta quasi 18 mila.