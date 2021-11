Il Cacciatore 3, stasera su Rai2: chi è Miriam Dalmazio, carriera e vita privata dell’attrice

Ultimo appuntamento in prima serata con Il Cacciatore 3, fiction con Francesco Montanari. Stasera 10 novembre, alle 21,20 su Rai2, andranno infatti in onda gli ultimi due episodi della terza stagione sul pubblico ministero Saverio Barone, ispirato al magistrato Alfonso Sabella. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il Cacciatore 3, trama e cast di stasera 10 novembre 2021 su Rai2

Nella prima puntata, La caccia invisibile, Saverio (Francesco Montanari) decide improvvisamente di lasciare il pool antimafia, non prima però di aver portato a termine un ultimo compito. Una volta certo della ferma determinazione di Paola (Linda Caridi) nel portare avanti le sue battaglie in procura anche dopo che se ne sarà andato, Saverio si lancia alla ricerca di Pietro Aglieri (Gaetano Bruno). È lui infatti l’unico pericolo per il futuro, mentre Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) rappresenta il passato di Cosa Nostra ormai alle spalle. Quest’ultimo è però fermamente a capo della piramide mafiosa e, dopo essersi ripreso dall’operazione, ordina a Davide (Danilo Arena) di uccidere il medico che ha effettuato l’intervento. Sarà proprio quest’atto a consegnare a Saverio la pista decisiva.

⏳ Il conto alla rovescia è cominciato

💣 Preparatevi all’apocalisse Ultimo appuntamento con #IlCacciatore, domani alle 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay in prima visione assoluta. pic.twitter.com/mRKQwO8g7O — Rai2 (@RaiDue) November 9, 2021

Nell’ultimo episodio, Ciao Saverio, Davide è morto. Il ragazzo, nonostante abbia rispettato l’ordine di Provenzano, è stato ucciso per aver contravvenuto alle regole imposte dal boss. Aglieri, desideroso di vendetta per l’amico, vuole uccidere il vertice di Cosa Nostra, prendendo di conseguenza il comando. Per tenere sotto scacco Aglieri, l’anziano boss ha però una carta ancora da scoprire. Intanto, Saverio e i suoi uomini hanno trovato il covo dei malavitosi, ma prendono tempo per paura di sbagliare.

Nel cast anche Peppino Mazzotta nei panni del direttore Nicola Calipari e Miriam Dalmazio in quelli di Giada Stranzi, fidanzata del protagonista.

Miriam Dalmazio, carriera e vita privata dell’attrice de Il Cacciatore stasera 10 novembre 2021 su Rai2

Miriam Dalmazio, la carriera professionale

Palermitana, classe 1987, Miriam Dalmazio è nota soprattutto per la sua presenza nel film di Checco Zalone Sole a catinelle nei panni della moglie del protagonista, Daniela Parisi. I suoi primi lavori sono stati in varie fiction e soap opera tra cui Capri (2006) e Agrodolce (2008-2009), seguiti da un episodio di Distretto di Polizia.

Il suo ruolo più importante però è giunto nel 2011 con la fiction Che Dio ci aiuti. Nelle prime tre stagioni, Dalmazio ha interpretato l’impacciata dottoressa Margherita Morbidelli, giovane di provincia trasferitasi nel convento di suor Angela. Fra i suoi ultimi lavori per la televisione si ricordano anche le performance nelle serie I Medici e Leonardo al fianco di star internazionali. Per il cinema invece, dopo il film di Checco Zalone, ha recitato in Una donna per amica (2014) di Giovanni Veronesi, Meraviglioso Boccaccio (2015) e Il mio corpo vi seppellirà (2021).

Miriam Dalmazio, vita privata e social

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Miriam Dalmazio è fidanzata dal 2013 con un imprenditore di nome Paolo, proprietario anche di un resort vicino Bali. Nel 2016 i due hanno avuto anche un figlio, Ian. L’attrice ha un profilo Instagram con 55,7 mila follower dove unisce momenti della vita privata a scatti dai set dei suoi principali lavori da attrice.