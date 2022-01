Caccia aperta al Parco del Circeo: troppi daini, l’Ente apre all’abbattimento di 117 esemplari

Il Parco Nazionale del Circeo fa sul serio. Dal 10 gennaio al 31 maggio 2022 sarà vietato l’accesso da un’ora prima del tramonto a un’ora prima dell’alba perché sarà aperta la caccia al daino. Una vicenda che rischia di scatenare le ire degli animalisti, come già successo a novembre con il caso dei mufloni sull’isola del Giglio.

Troppi daini al Circeo: aperta la caccia prima dell’adozione

La vicenda riguarda addirittura gli anni ’50, quando i daini furono immessi per la prima volta nel Parco Nazionale del Circeo. Adesso, visto l’alto numero, sono considerati un pericolo per biodiversità e agricoltura, ma anche per la sicurezza stradale. Per questo l’Ente ha dato vita a un bando per darli via in adozione. Prima, però, deve capire se questi siano o meno in buona salute. Un’analisi non semplice e per cui è stato previsto l’abbattimento di ben 117 capi. Da qui l’ordinanza del presidente Giuseppe Marzano, che vieta l’accesso all’area nelle ore notturne dal lunedì al venerdì, dal 10 gennaio al 31 maggio 2022. L’Ente ha specificato che «il controllo sanitario si rende necessario per evitare che, insieme all’individuo, vengano trasferiti parassiti e agenti patogeni con conseguenze deleterie per le specie presenti nell’area di rilascio o addirittura per l’uomo». La caccia aprirà tra pochi giorni.

A novembre il caso dell’Isola del Giglio

La storia dei daini sembra avvicinarsi molto a quanto successo a novembre nel Parco dell’Arcipelago Toscano, precisamente sull’Isola del Giglio. Lì la specie aliena erano i mufloni, considerati anche molto invasivi e dannosi per l’alto numero di esemplari. Una criticità che aveva portato l’Ente a dare il via alla caccia, considerata dagli animalisti una vera e propria mattanza. Il via è stato il 22 novembre, già da a inizio dicembre è stato raggiunto un accordo per fermare tutto e catturare gli esemplari da destinare altrove. Cattura, trasporto e sterilizzazione sono diventate così le parole d’ordine per il Parco e la Regione Toscana, che ha posto fine agli spari.