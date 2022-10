Bustianu Maccioni, chi è l’ingegnere che ha rinnovato la patente a 104 anni

L’ingegnere Sebastiano Maccioni, in arte «Bustianu» ovvero il suo nome in dialetto sardo, ogni mattina ha una routine ben precisa: mette in moto la sua 600, va al bar con gli amici a prendere un caffè, si prepara il pranzo da solo e all’occorrenza va a fare la spesa. Legge tanti quotidiani e guarda i film western: insomma, attività normali, tranne per il fatto che l’ingegner Maccioni ha 104 anni e da poco ha rinnovato anche la patente.

Bustianu Maccioni e l’amore per le auto

L’amore per la guida di Bustianu Maccioni è incredibile. L’uomo a 104 anni ha voluto rinnovare la sua patente e ha spiegato in un’intervista al Corriere il perché: «È importantissima, per me, rappresenta la mia indipendenza». Inoltre, l’ingegnere ha voluto proseguire nel suo racconto: «Quando sono andato davanti alla commissione esaminatrice avevo già preparato il certificato della visita cardiologica e di quella oculistica, anticipando eventuali obiezioni. Loro mi hanno fatto chiacchierare parecchio e si sono resi conto, credo, che non sono ancora rimbambito».

Per Bustianu è stata un’immensa gioia: «Un bel sollievo, così posso guidare anche la Punto che tengo a Cagliari, nell’altra mia casa: pure lì, la uso solo per piccoli spostamenti, non faccio mai tragitti lunghi».

Un ingegnere civile ma anche un insegnante

Bustianu Maccioni ha ottenuto due diplomi e due lauree nel corso della sua vita. Questo perché inizialmente era votato alla carriera di insegnante, ma poi ha scelto di essere un ingegnere civile. È riuscito nel suo intento e come ingegnere ha realizzato diversi progetti. Lui stesso ha voluto raccontare la sua opera migliore: «Quello di cui son più orgoglioso è il tronco della 131 da Nuoro a Marreri: in dodici chilometri ci sono 17 viadotti, uno è alto 72 metri».

Maccioni nel corso della sua intervista ha voluto raccontare anche la sua esperienza come insegnante di matematica e topografia: «Era la mia passione, non ho mai dovuto mettere una nota nel registro, forse incutevo un po’ di timore… Ma quando ancora oggi incontro i miei ex studenti, ormai anziani pure loro, con me sono sempre molto affettuosi».