Busta con proiettile e minacce al presidente Fugatti: «Il prossimo è per te»

La minaccia è rivolta sia a lui che ai suoi figli: Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, ha ricevuto una busta contenente un proiettile con all’interno delle minacce di morte su cui sta indagando la polizia. Le parole del messaggio sono chiare: «Bastardo, il prossimo è tuo. Attenzione, hai due figli». Le parole in stampatello sono state scritte in un foglio a quadri indirizzato al presidente della provincia di Trento a firma del «Il lupo solitario». Nella busta con la lettera di minacce è stato trovato un proiettile calibro 7,65.

Indirizzata a Fugatti una busta con proiettile

A trovare la busta, un impiegato dell’ufficio postale di Gardolo, sobborgo a nord di Trento, durante le normali operazioni di smistamento della posta durante la mattinata di oggi. Immediata la chiamata alla polizia postale, che ha sequestrato la busta. Poco dopo, gli agenti hanno trovato, oltre al proiettile, anche un foglio di carta formato A4 con scritte a penna sgrammaticate ed in pessima calligrafia. Le indagini sono estese, oltre che alla polizia postale, anche alla Digos della Questura di Trento. Fugatti era stato già stato messo sotto scorta nel 2021 per le minacce ricevute in seguito ad alcuni provvedimenti adottati per la gestione degli orsi. Alla base del gesto, potrebbero esserci le medesime ragioni di due anni fa.