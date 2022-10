Bussi sul Tirino, cinghiali entrano a scuola: tanta paura ma nessun ferito

In una scuola dell’infanzia di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, è accaduto qualcosa di impensabile. Un gruppo di quattro cinghiali ha sfondato la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d’ingresso. Appena dentro l’istituto, gli animali hanno generato il panico. Il più grande degli esemplari è entrato infatti in un’aula in cui una quindicina di bambini stavano giocando e imparando, come in ogni normale mattinata. Nessuno è rimasto ferito tranne una maestra, che ha colpito un armadio nel frapporsi tra i suoi studenti e l’animale.

I cinghiali sono scappati nel bosco

Il gruppo di quattro cinghiali era probabilmente un famiglia e due di loro erano cuccioli. Il più grande, visibilmente impaurito, ha corso all’impazzata urtando banchi e sedie, ma senza colpire bambini e maestra. Il frastuono ha richiamato l’attenzione del cuoco, che ha fatto uscire prima i piccoli dall’aula e poi, grazie a una porta di sicurezza, ha fatto allontanare l’animale, subito seguito dagli altri membri della famiglia. La fuga dei quattro esemplari verso il bosco vicino ha tranquillizzato la situazione. Poco dopo sono arrivati i carabinieri forestali e i vigili del fuoco, insieme al sindaco Salvatore Lagatta e ai genitori.

Il racconto del sindaco: «Convocati i cacciatori»

Il sindaco Lagatta ha raccontato all’Adnkronos la vicenda: «Ha sfondato una vetrata accanto alla porta d’ingresso e si è ritrovato nell’atrio, dove ha buttato a terra un pannello, ha fatto cadere un armadietto e un vaso. Ha causato danni, insomma. Alcuni bambini, da lontano l’hanno visto e si sono spaventati. Per fortuna erano tutti in un’altra zona e in aula. Comunque sono andato da loro a rassicurarli, fino a che non sono arrivati i genitori che li hanno portati a casa. Subito ho emesso ordinanza di chiusura del plesso scolastico e da domani cominceranno le riparazioni e i lavori di messa in sicurezza, con delle reti di protezione, che abbiamo già predisposto». Il sindaco parlando del «dramma dei cinghiali che si aggirano in paese, che è tra montagne e zone boscose. La Regione ha predisposto un piano di abbattimento ma qui non è stato ancora messo in atto: ho convocato i cacciatori individuati, che mi dovranno spiegare perché non si sono ancora attivati. Non è che questo risolve il problema, ma da dove si spara questi animali si allontanano».