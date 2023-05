Busatica, primo nato dopo 25 anni: festeggiamenti per il nuovo abitante

Incredibile festa a Busatica, frazione del comune italiano di Mulazzo, in provincia di Massa-Carrara: è nato il primo bambino dopo 25 anni. A causa di questo lieto evento ci sono stati tanti festeggiamenti perché in molti attendevano la nuova nascita.

Il nuovo nato a Busatica

Si chiama Ludovico Sica il neonato a Busatica, primo a nascere nella frazione di Mulazzo dopo 25 anni, anzi forse anche qualcosa in più secondo il sindaco Claudio Novoa. Si tratta di un bambino di tre chili e 960 grammi che gode di perfetta salute. I genitori del piccolo sono Filippo Sica, che 25 anni fa si è trasferito a Busatica da Bardonecchia e Lucia Mascagna di Pontremoli. Entrambi hanno sempre condiviso il loro amore per lo stile di vita di Mulazzo, un vivere «lento» e a contatto con la natura. E ora hanno regalato una grande gioia a tutta la frazione di Busatica. Infatti, gran parte degli abitanti hanno deciso di andare a trovare il piccolo appena nato.

Le parole degli abitanti

Il padre di Ludovico, Filippo, ha parlato al giornale Il Tempo e ha espresso la sua gioia per la nascita del piccolo: «Per il paese è stata una festa qui del resto ci si conosce tutti, la vita è davvero a una dimensione di famiglia. Ci sono stati accanto in questi mesi e la nascita di Ludovico è stata davvero salutata con gioia». Filippo, che ora gestisce il ristorante e l’agriturismo di famiglia, ha anche detto: «Con il ristorante lavoriamo bene tutto l’anno. Con le camere, è chiaro, in inverno ci si ferma un po’. Ma per la bella stagione sono già arrivate le prenotazioni. Vivere in un piccolo paese ha tanti vantaggi: non ci si sente mai soli, si vive circondati dall’affetto: lo abbiamo visto con Ludovico, c’è la fila davanti a casa, tutti vogliono vederlo, farci i complimenti. È una sensazione davvero bellissima, una bella ondata di affetto che così grande nemmeno noi ci aspettavamo». Sono arrivati anche gli auguri del sindaco Claudio Novoa: «Benvenuto a Ludovico per la gioia dei genitori Filippo e Lucia, dei nonni e di tutti noi. Questa cicogna che aspettavamo ritrova il suo nido nel paese di Busatica dopo un po’ di anni. Felicitazioni. Viva la vida!».