Burraco fatale stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 2 novembre, alle 21.20 su Rai2, arriva Burraco fatale, film del 2020 con Claudia Gerini e Angela Finocchiaro. Alla regia c’è invece Giuliana Gamba, già dietro la macchina da presa per Ma chi l’avrebbe mai detto con Ornella Muti e Katia Ricciarelli. La trama ruota attorno a quattro amiche di mezza età unite dalla passione per le carte da burraco e una vita sentimentale infelice. Sfruttano le loro partite per chiacchierare e scambiarsi informazioni più o meno futili. Divenute abili giocatrici, decidono di iscriversi ad un torneo nazionale e, incredibilmente, si qualificano. Nel cast anche Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Loretta Goggi e Michela Quattrociocche. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Il film è presente anche sul catalogo di Amazon Prime Video.

Burraco fatale, trama e cast del film stasera 2 novembre 2022 su Rai2

La trama del film di Gamba si concentra su quattro donne. Si tratta di Irma (Claudia Gerini), Rina (Paola Minaccioni), Miranda (Caterina Guzzanti) ed Eugenia (Angela Finocchiaro), non più giovanissime e molto diverse tra loro. Eppure hanno un’unica grande passione, il burraco. Legate da una lunga e consolidata amicizia, si incontrano spesso per giocare e chiacchierare fra loro di gossip e informazioni del paese. Le quattro infatti non se la passano bene a livello sentimentale. Eugenia è sposata, ma ignorata dal marito incapace di cogliere le sue qualità. Miranda, dal canto suo, è vedova e ormai vive con la suocera molto esigente che paragona a una iena. Rina è una bugiarda patologica e per questo non ha mai trovato un uomo che le stesse accanto. Infine Irma sopporta giorno dopo giorno i tradimenti del marito, fingendo di non sapere nulla per la quiete familiare.

Il gioco del burraco diventa non solo divertimento, ma strumento di evasione dalla quotidianità. Le carte riescono infatti a isolarle dai problemi di tutti i giorni e confortarsi fra loro, scambiandosi spassionate opinioni e utili consigli. Le quattro giocano così spesso da diventare abilissime, quasi impossibili da battere. Per questo decidono di iscriversi a un torneo nazionale e, pur non credendoci fino in fondo, riescono a qualificarsi. Improvvisamente però qualcosa va storto. Irma si innamora di un giovane di origini marocchine di nome Nabil (Mohamed Zouaoui) con cui inizia una storia passionale tanto da partire con lui per il Marocco e sposarlo. Scoprirà, assieme alle tre amiche, che la vita è imprevedibile come un match di burraco.

Burraco fatale, qualche curiosità sul film stasera 2 novembre 2022 su Rai2

Classica commedia italiana con risvolti romantici, il film è stato girato ad Anzio e in alcune aree del Marocco. Le riprese sono durate circa sette settimane, fra aprile e giugno 2019. Dietro la cinepresa c’è Giuliana Gamba, nota al pubblico per aver diretto Ma chi l’avrebbe mai detto con Ornella Muti e Katia Ricciarelli. Il curriculum della cineasta pesarese comprende varie pellicole hard girate negli Anni 80 tra cui Claude e Corinne – Un ristorante particolare (1981) e Profumo (1987). Pur non avendo attirato ottime recensioni dalla stampa nazionale, il film vanta una nomination ai Nastri d’argento 2021. Loretta Goggi è infatti stata candidata per la categoria “Miglior attrice in una commedia”. Per quanto riguarda gli incassi, il film ha totalizzato appena 313 mila euro.