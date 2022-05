Il dibattito sul burkini torna a infiammare la Francia: il caso di Grenoble

Il burkini torna a infiammare la Francia nel bel mezzo della campagna elettorale per le Legislative di giugno. Tutto è partito da Grenoble, dove il sindaco ecologista Eric Piolle, come da promessa elettorale, ha presentato una delibera per cambiare il regolamento delle piscine comunali sdoganando l’uso del “monokini” (per donne a seno scoperto) e del “burkini”, il costume che copre l’intero corpo utilizzato dalle donne musulmane. Battaglia per ora vinta visto che l’ordinanza è passata con una risicatisima maggioranza – 29 voti a favore, 27 contrari e due astenuti – dopo due ore e mezza di dibattito. Almeno altri due comuni francesi autorizzano l’uso del burkini nelle loro piscine: Surgères (Charente-Maritime) e Rennes (Ille-et-Vilaine). Ed è proprio quest’ultimo caso ad aver ‘ispirato’ Piolle. Nel 2018, quando a Rennes venne cambiato il regolamento, l’assessore allo Sport spiegò che si potevano utilizzare burkini e boxer da uomo solo a condizione che i tessuti rispettassero le norme igieniche e cioè che i costumi fossero realizzati da materiali come la lycra. La laicità, dunque, non c’entra nulla.

Il dossier burkini passa al tribunale amministrativo

E mentre al Comune di Grenoble si annuncia battaglia, il prefetto del dipartimento dell’Isère ha annunciato che sarà il tribunale amministrativo ad avere l’ultima parola. Secondo l’opposizione la decisione di modificare il regolamento cittadino delle piscine va contro al principio di laicità istituito nel 1905 e alla legge del 24 agosto 2021 sul rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica. La minaccia di portare il caso di fronte alla giustizia amministrativa non preoccupa il sindaco Piolle, già oggetto di attacchi da parte del ministro dell’Educazione nazionale Jean-Michel Blanquer e di quello dell’Interno Gérald Darmanin. Contro la ‘rivoluzione’ di Grenoble si è schierato anche il presidente della Regione Alvernia-Rodano-Alpi, il repubblicano Laurent Wauquiez che non solo ha accusato Piolle di calpestare i valori della Repubblica ma ha anche minacciato di tagliare ogni sovvenzione pubblica alla città. Intanto il suo collega di partito, il deputato Eric Ciotti, lunedì ha depositato all’Assemblea Nazionale una proposta di legge per vietare il burkini nelle piscine pubbliche.

En autorisant le port du burkini dans les piscines municipales, Eric Piolle acte définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République. Face à ce séparatisme et comme je l'avais promis, la Région cesse immédiatement toute subvention à la mairie de Grenoble. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) May 16, 2022

Gli attacchi di Le Pen e Zemmour

Dura la reazione di Marine Le Pen che su Twitter ha accusato Piolle di voler sottomettere il Paese alle «pressioni islamiste», mostrando «il vero volto anti repubblicano della Nupes», acronimo che sta per Nouvelle Union populaire écologique et sociale. La leader del Rassemblement National ha assicurato poi che difenderà il divieto di burkini nelle piscine.

En autorisant le #burkini à la piscine municipale de Grenoble, Eric Piolle veut soumettre la République aux pressions islamistes. Il démontre le vrai visage, anti-républicain, de la NUPES.

Les députés RN défendront l'interdiction du burkini dans les piscines et plages publiques. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 16, 2022

A ruota l’ha seguita Éric Zemmour che definisce il burkini «la conquista visiva del nostro Paese da parte dell’Islam». Il leader di Reconquete poi passa all’attacco della destra repubblicana e laica che è «morta», mentre la sinistra «si ispira ormai totalmente all’islamo-gauchisme»

Le #burkini c’est la conquête visuelle de notre pays par l’islam. Cette affaire nous montre aussi que la gauche républicaine et laïque est morte. La gauche est désormais tout entière aspirée par l’islamo-gauchisme.#ZemmourRTL #RTLMatin pic.twitter.com/vUKTQZs6BD — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 17, 2022

L’associazione Alliance citoyenne si schiera con il sindaco

Con il sindaco di Grenoble è schierata l’associazione Alliance citoyenne che si definisce “un sindacato di cittadini impegnati contro le ingiustizie”. Già l’11 maggio ha pubblicato un editoriale nella sezione blog di Mediapart dal titolo: En mai, mets ce qu’il te plaît!, (a maggio metti ciò che ti piace), un appello firmato da 113 personalità del mondo della cultura e della politica, tra cui la femminista Caroline De Haas, la storica Mathilde Larrère e la consigliera ecologista di Parigi, Alice Coffin.