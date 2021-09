Burioni posta la foto degli hater no-vax: «Non vi denuncio ma vi svergogno», polemica su Twitter

La lotta di Roberto Burioni nei confronti dei no-vax è argomento antico, ma con la pandemia ha fatto presto ad arricchirsi di nuovi capitoli. L’ultimo in ordine di tempo è comparso un paio di ore fa nella sua bacheca. Su Twitter il professore di Pesaro, sempre avvezzo ai social, ha rilanciato lo screen di un hater che si chiedeva «quando qualcuno gli sparasse». Un augurio macabro a cui il medico ha prontamente replicato: «Non vi denuncio, ma vi svergogno», accompagnando a supporto della frase una fotografia testimonianza dell’accaduto. Salvo poi precisare i motivi di una simile scelta: «Tempi biblici e pene irrisorie, è solo una perdita di tempo».

Non li denuncio ma li svergogno. Sta parlando di me. pic.twitter.com/CtBhObXtll — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) September 23, 2021

Burioni, il tweet e la risposta di Maria Giovanne Maglie

La questione in realtà era nata già il giorno prima, quando il medico marchigiano sull’opzione del tampone al posto del vaccino aveva incalzato: «Chi non si vaccina e usa l’opzione tampone, rispetta la legge (come chi puzza), ma la gente lo schifa». Un’affermazione a cui aveva risposto anche Maria Giovanna Maglie: «Questo sarebbe risposto anche alle leggi razziali», raccogliendo oltre milleduecento like. Non finisce qui, perché la scrittrice è successivamente tornata all’attacco.

Questo sarebbe pronto alle leggi razziali. https://t.co/cLQM1JSh4f — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) September 22, 2021

La notizia per cui la catena di supermercati NaturaSì avrebbe lasciato ai dipendenti libera scelta circa il vaccino, infatti, è stata accolta con toni opposti dai due contendenti. Se Burioni l’ha criticata, affermando di non mettere più piede nei market, Maglie invece ne ha lodato l’iniziativa, puntando nuovamente l’indice contro il medico: «Non doveva trasferirsi in Francia a fare red carpet?». Il riferimento è alle parole di qualche mese prima, quando il professore ha dichiarato di essere disposto ad andare via dal Paese in caso di nuove chiusure, additabili a chi ha preferito non vaccinarsi.