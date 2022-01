Djokovic, su Twitter scontro tra Heather Parisi e Burioni

L’affaire-Djokovic, a metà tra un remake di The Terminal e una puntata di Airport Security Australia, sta facendo discutere in tutto il mondo. È senza dubbio un caso diplomatico, che ha visto scendere in campo la Serbia, patria del tennista numero uno al mondo. È anche un caso sportivo, perché appunto nasce dalla volontà di Novak Djokovic di poter disputare il primo Slam della stagione, per il quale gli organizzatori hanno chiesto la vaccinazione degli atleti. E poi è senza dubbio un caso scientifico, perché su di esso si sono espressi tantissimi tra medici, virologi, etc. Tra essi anche Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano e maître à penser in tempo di pandemia. Un suo tweet, relativo alla vicenda, ha scatenato una furiosa reazione da parte di Heather Parisi. Ecco cosa è successo.

Burioni, il tweet contro Djokovic

«Il padre di Djokovic: “Se non lo lasciano andare entro mezz’ora, ci raduneremo per strada”. Se vi chiedete da chi il campione abbia preso la brillante intelligenza che l’ha portato prima a rifiutare il vaccino, poi a fare questa figura avete la risposta. PS: è passata un’ora», ha cinguettato Burioni, che su Twitter ha pubblicato anche altri messaggi “indirizzati” al tennista serbo respinto alla frontiera australiana, come «Game, set, vax» e «Questa storia mi piace perché mi illude di vivere in un mondo dove i soldi – anche tantissimi – non possono tutto».

In Italy this man is considered a virologist & professor.

I assume only in Italy.

I’ve never heard a distinguished & esteemed man of science offend publicly in this way.

But again, I assume it’s because @robertoburioni is neither distinguished nor esteemed nor man of science. pic.twitter.com/lVwWZZoCAP — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) January 6, 2022

Burioni, cosa ha scritto Heather Parisi

«In Italia quest’uomo è considerato un professore e un virologo. Credo solo in Italia. Non ho mai sentito un illustre e stimato uomo di scienza offendere pubblicamente in questo modo. Ma, di nuovo, credo che sia successo perché Roberto Burioni non è né illustre, né distinto, né uomo di scienza», ha scritto Heather Parisi sul social network, riportando il tweet di Burioni. La ballerina italoamericana è nota per le sue posizioni no vax: tempo fa ha rivelato che sua madre ha subito gravi reazioni dopo il vaccino e, successivamente, ha definito «criminale» la somministrazione ai bambini.

Italy, January 6th, 2022.

Vaccine mandate over 50.

No country for old men & … women. pic.twitter.com/6WLNewr1v7 — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) January 6, 2022



A fine dicembre, Burioni l’ha definita ironicamente «eminentissima collega», in un tweet in cui la accostava a Red Ronnie e Diana Del Bufalo per la sue critiche al vaccino anti-Covid. Da Djokovic all’obbligo vaccinale per gli over 50 in Italia, ecco uno degli ultimi tweet di Heather Parisi (in inglese, per valorizzare la citazione cinematografica): «Italy, January 6th, 2022. Vaccine mandate over 50. No country for old men & … women».