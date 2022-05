Germania, Burger King lancia gli hamburger per le donne incinte

La Festa della Mamma è ormai alle porte e, per celebrarla, la divisione tedesca di Burger King ha deciso di lanciare i Pregnancy Whoopers, nove hamburger speciali preparati ispirandosi alle strane voglie che le donne in attesa sviluppano nel periodo della gravidanza.

Come sono nati i Pregnancy Whoopers

Come riportato da Design Taxi, per la messa a punto delle ricette e la costruzione della campagna di marketing, il brand è partito dai risultati di un sondaggio effettuato su un campione di 1070 candidate d’età compresa tra i 16 e i 45 anni. Da una serie di domande sulle loro abitudini alimentari e sugli sgarri che, di volta in volta, si sono concesse prima di partorire, è emerso che il 58 per cento ha dichiarato di aver effettivamente sperimentato molte delle voglie elencate nella lista, soprattutto nel secondo trimestre e nelle ore serali, e un buon 76 per cento ha confessato come, nonostante alcuni accostamenti sembrino azzardati, non cedere al desiderio di provarli è stato impossibile.

E così, nel tentativo di rendere felici le clienti in dolce attesa in una giornata speciale e ampliare il proprio bacino d’utenza, l’azienda ha deciso di arricchire la propria offerta con una serie di panini che prevedono accostamenti come banana e uova, sottaceti e panna montata, patatine e fragole, prosciutto e cetriolo, salsa di mele e bastoncini di pesce e salsiccia aromatizzata al curry e aringa fritta. «Il sondaggio che abbiamo effettuato tra puerpere e neomamme indica chiaramente che le voglie non sono affatto una leggenda metropolitana ma nascono da un desiderio reale e provato», ha spiegato Klaus Schmäing, direttore del marketing della filiale tedesca della catena, «questo ci ha spinto a trasformare le più diffuse in sandwich che, a giudicare dal feedback del pubblico a cui sono rivolti, hanno tutte le carte in regola per riscuotere successo».

Non saranno un’aggiunta permanente al menu

Il progetto, curato dall’agenzia Grabarz & Partner e arricchito da una copertura social estesa a tutte le piattaforme attraverso colorate immagini promozionali e un divertente video che mostra le reazioni di partner e figli alle bizzarre richieste della futura mamma, non coinvolgerà tutti i punti vendita sparsi per la Germania ma soltanto uno dei ristoranti di Berlino e le nuove aggiunte saranno disponibili in edizione limitata esclusivamente nella giornata dell’8 maggio.