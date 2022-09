Burberry, il direttore creativo Riccardo Tisci si dimette: al suo posto Daniel Lee

Riccardo Tisci, direttore creativo di Burberry, si è dimesso. Al suo posto l’azienda ha scelto lo stilista Daniel Lee e si prospetta una nuova era per il noto brand britannico.

L’addio di Riccardo Tisci e le dichiarazioni del mondo Burberry

Le strade di Riccardo Tisci e Burberry si dividono dal momento che il direttore creativo lascia il posto definitivamente. Una notizia che ha stupito il mondo della moda ma che non arriva come un fulmine a ciel sereno, perché da tempo si mormorava di un addio di Tisci a Burberry. Prima di andarsene, l’ex direttore artistico ha lanciato sul mercato la collezione Primavera – Estate 2023 alla London Fashion Week, un successo assoluto che ha aumentato la fama e l’ammirazione nei confronti del brand britannico.

L’azienda Burberry ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito all’addio di Tisci: «Riccardo ha deciso di andarsene dopo quasi cinque anni, durante i quali ha condotto la trasformazione creativa di Burberry. Sotto la sua guida creativa, l’azienda ha rivitalizzato la propria immagine di marca, introducendo una nuova identità visiva e facendo rivivere il Thomas Burberry Monogram».

Allo stesso tempo, Jonathan Akeroyd, il CEO del marchio, ha detto: «Riccardo ha svolto un ruolo fondamentale nel riposizionamento di Burberry. Ha migliorato il nostro linguaggio creativo, reso più moderna ed alta la nostra offerta prodotti e portato una nuova generazione di clienti di lusso nel nostro marchio. A nome di tutti in Burberry, vorrei ringraziarlo per la sua leadership creativa e augurargli il meglio per il futuro».

Subentra come direttore creativo lo stilista Daniel Lee

Il nuovo direttore creativo di Burberry, Daniel Lee, sostituirà Tisci a partire dal 3 ottobre 2022. Lo stilista britannico ha un passato professionale eccezionale e tantissime idee: il suo scopo sarà quello di offrire nuovi spunti alla maison. Lee è stato il designer di punta per Bottega Veneta e il direttore delle collezioni prêt-à-porter di Celine.

Inoltre, nel suo curriculum si trovano collaborazioni con tantissimi marchi importanti come Balenciaga, Maison Marciela e Donna Karan.