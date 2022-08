Il buono, il brutto, il cattivo stasera su Rai3: trama, cast e 5 curiosità

Rai3 conclude la Trilogia del dollaro di Sergio Leone con il suo massimo capolavoro. Stasera 13 agosto alle 21,20 andrà infatti in onda Il buono, il brutto, il cattivo, cult del 1966 con protagonista Clint Eastwood. La trama si svolge nel bel mezzo della Guerra di Secessione americana e vede tre uomini dal passato avvolto nel mistero battersi per un tesoro nascosto in un cimitero. Nel cast anche Eli Wallach e Lee Van Cliff. La colonna sonora è ancora una volta opera del maestro Ennio Morricone. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui si possono trovare i due capitoli precedenti, Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più.

Il buono, il brutto, il cattivo, trama e cast del film stasera 13 agosto 2022 su Rai3

Pietra miliare del genere western, il terzo capitolo della Trilogia del dollaro si svolge a metà 800, durante la Guerra di Secessione americana. La storia vede protagonisti tre uomini privi di ogni etica morale che amano vivere ai margini della società e sempre oltre i confini della legge. Si tratta di Tuco, il Brutto (Eli Wallach), Il Buono senza nome (Clint Eastwood) e Sentenza, il Cattivo (Lee Van Cliff). Il primo è un bandito ed è appena stato condannato a morte per impiccagione dopo essere stato catturato da un misterioso bounty killer. Al momento della sentenza, però, proprio quest’ultimo lo salva, divenendo per Tuco “Il Biondo”(Clint Eastwood). I due, ritrovandosi inspiegabilmente amici, decidono di architettare nuovamente la farsa per intascare il bottino. Nel momento del bisogno, però, il Biondo abbandona Tuco nel deserto e fugge.

Nel frattempo, uno spietato sicario di nome Sentenza (Lee Van Cliff) scopre l’esistenza di un bottino da 200 mila dollari nascosti da un certo Bill Carson nella sua tomba. Sfortunatamente, nessuno ne conosce la vera ubicazione. Per uno scherzo del destino è proprio Tuco a scoprire dove si trova, incontrando un moribondo Carson nel deserto che gli dice dove trovare l’oro. Essendo sopraggiunto intanto il Biondo, Carson decide di rivelare metà segreto a entrambi. Il primo riceve il nome del cimitero, il secondo la tomba in cui scavare. Costretti a collaborare, incroceranno le loro strade con Sentenza fino a raggiungere il cimitero, che sarà teatro di un triello memorabile.

Il buono, il brutto, il cattivo, 5 curiosità sul film stasera 13 agosto 2022 su Rai3

Il buono, il brutto, il cattivo, l’avvelenamento di Eli Wallach

Durante le riprese, Eli Wallach bevve accidentalmente un po’ di acido contenuto in una bottiglia di soda. La sostanza serviva agli operatori della troupe per rendere i sacchi pieni d’oro più fragili, in modo da strapparli comodamente nelle risse. Come riporta Imdb, Wallach dovette bere un’incredibile quantità di latte per alleviare il dolore, ma rimase sul set per girare. Per un ciak recitò con la bocca piena di piaghe.

Il buono, il brutto, il cattivo, il set ancora oggi meta di pellegrinaggio

Per le location del film, Sergio Leone scelse ancora una volta Mini Hollywood, set costruito da Carlo Timi in Almeria già per il film Per qualche dollaro in più. Ancora visitabile, è meta di pellegrinaggio per tutti i fan del regista romano e del genere western in generale. Tuttavia, il cimitero che ha ospitato il triello finale è ormai distrutto, anche se rimangono alcuni segni.

Il buono, il brutto, il cattivo, il poncho mai lavato di Eastwood

Clint Eastwood, protagonista del film, interpreta ancora una volta un uomo senza nome. Sebbene non vi sia alcun legame con i personaggi, i più attenti possono notare un importante dettaglio comune. La star americana indossa infatti sempre lo stesso poncho sin da Per un pugno di dollari. Simbolo dei film di Sergio Leone, Eastwood disse di non averlo lavato nemmeno una volta.

Il buono, il brutto, il cattivo, l’altissimo budget per le riprese

Sergio Leone poté contare durante le riprese di un budget incredibilmente alto per l’epoca. La produzione gli mise a disposizione 1,6 milioni di dollari, molto più di quanto ogni altro western avesse ricevuto nel recente passato. Basti pensare che per la realizzazione di Easy Rider se ne spesero solamente 400 mila.

Il buono, il brutto, il cattivo, il triello che ha ispirato Tarantino

Quentin Tarantino non ha mai nascosto la sua adorazione per Sergio Leone e il suo cinema western. Il celebre triello del cimitero, che conclude la storia del film, lo ha ispirato per numerosi progetti della sua carriera, su cui spiccano indubbiamente tre cult. Si tratta del primo lungometraggio, Le Iene, ma anche di Pulp Fiction e di Bastardi senza gloria. Anche George Lucas disse di aver tratto spunto per il duello finale di Star Wars Episodio III – La vendetta dei Sith.