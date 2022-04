Buoni spesa 2022, a chi spettano e come funzionano?

Istituiti dal governo per far fronte alle difficoltà economiche dei cittadini durante la pandemia, i buoni spesa possono essere richiesti anche nel 2022 dopo che il Decreto Sostegni bis ne ha confermato l’impianto previsto dal precedente Decreto Ristori: vediamo a chi spettano, quali sono i requisiti per ottenerli, a quanto ammontano e come funzionano.

Buoni spesa 2022: a chi spettano

Si tratta di aiuti introdotti per aiutare quelle famiglie che versano in condizioni di disagio economico finalizzati all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Dato che vengono erogati direttamente dal Comune, occorre consultare la pagina web del proprio territorio di residenza per sapere i requisiti necessari per poterne usufruire. Gli importi e le condizioni di accesso variano a seconda del territorio sulla base dei fondi previsti, ma in generale le principali condizioni valutate sono:

la residenza presso il Comune in cui si fa domanda;

il tipo di nucleo familiare (numero di persone e di figli);

la situazione del patrimonio immobiliare (casa con mutuo, affitto, senza casa);

la disponibilità di denaro sul conto corrente;

il reddito dei componenti della famiglia;

la situazione lavorativa;

l’ISEE familiare;

sussidi pubblici percepiti.

Non ci sono delle regole stabilite a livello nazionale sulle caratteristiche che devono possedere i beneficiari; tuttavia, solitamente viene previsto un accesso prioritario a chi non è già percettore di altre forme di sostegno al reddito (come la Naspi o il reddito di cittadinanza) e ai nuclei familiari più numerosi e meno abbienti.

Buoni spesa 2022: come funzionano

Nemmeno l’importo del bonus è univoco ma dipende dalle scelte e dai criteri adottati da ciascuna amministrazione comunale. Solitamente ha un valore medio di 300 euro, ma il suo ammontare può variare da circa 100/200 fino a 500/600 euro. Sono due i modi in cui i buoni possono essere erogati: