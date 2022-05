Buoni pasto: cosa si può comprare, a chi spettano e come funzionano

Sono in subbuglio i commercianti e i ristoratori per la ‘tassa occulta’ al 20% sui buoni pasto. Per loro non è più una situazione sostenibile e minacciano di non accettare più i ticket. Ecco cosa sta succedendo.

Caos buoni pasto: cosa sta succedendo?

I rappresentanti di Conad, Coop, Fiepet Confesercenti, Federdistribuzione, Fida e Fipe Confcommercio sono in subbuglio e decisi ad andare fino in fondo. “Dopo due anni di pandemia, e il rincaro delle materie prime e dell’energia non sono accettabili livelli di commissioni sul livello di quelle precedenti” , ha dichiarato il presidente di Fipe Lino Enrico Stoppani. Principalmente sono due i punti discussi dai ristoratori. In primis c’è la tutela del valore nominale dei titoli (un buono, ad esempio, da 10 euro deve valere 10 euro anche per l’esercente). E poi la certezza dei tempi di rimborso da parte delle società che emettono il ticket.

Se, come paventato, i ristoratori dovessero smettere di accettare i buoni pasto, si creerebbe un danno enorme per almeno 3 milioni di lavoratori. Questi quotidianamente utilizzano il ticket per comprare il pasto.

Nel 2019, per esempio, sono stati emessi 500 milioni di buoni pasto per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. A beneficiarne sono stati circa 3 milioni di lavoratori, di cui 1 milione dipendenti pubblici. Dei 500 milioni di buoni pasto, 175 milioni sono stati acquistati dalle pubbliche amministrazioni, che li hanno messi a disposizione di 1 milione di lavoratori.

Le richieste

Complessivamente, i dipendenti pubblici e privati spendono nei bar, nei ristoranti, nei supermercati i e in tutti gli esercizi convenzionati circa 13 milioni di buoni pasto. Intanto, le aziende chiedono “la riduzione immediata dei ribassi sul prezzo richiesti in fase di gara alle società emettitrici dei buoni pasto, e la riforma complessiva del sistema, seguendo l’impianto in vigore in altre Paesi, per assicurare il rispetto del valore nominale del ticket ed eliminare le gravose commissioni pagate dagli esercizi presso i quali i buoni pasto vengono utilizzati”.

Nel corso delle ultime due gare Consip, 2018 e 2020, denunciano le associazioni, “gli esercenti si sono trovati a pagare commissioni medie del 19,8% (BP8) e del 17,80% (BP9)”. Questo meccanismo finisce per “scaricare il risparmio della pubblica amministrazione sui pubblici esercizi e sulla distribuzione commerciale”.