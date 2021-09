Buoni o Cattivi, Diletta Leotta ospite stasera 14 settembre 2021 su Italia 1

Secondo appuntamento, stasera 14 settembre alle 21,20 su Italia 1, con Buoni o Cattivi, il nuovo programma di Mediaset condotto da Veronica Gentili. Ospite della puntata sarà Diletta Leotta, uno dei volti femminili più famosi della tv sportiva e non solo. La conduttrice di Dazn e Radio 105 si racconterà in un’intervista esclusiva volta a raccontare l’universo femminile e in particolare la violenza sulle donne.

Buoni o Cattivi, di cosa si parla stasera 14 settembre 2021 su Italia 1

La puntata, dal titolo Rosa sangue, si concentrerà inizialmente sui femminicidi. Solo da inizio 2021 sono stati 47 . Veronica Gentili farà ascoltare testimonianze inedite dei parenti delle vittime, ma anche di medici e infermieri.

Ci sarà spazio per i racconti di giovani ragazze che hanno deciso di svelare le loro fragilità in Rete, esponendosi così come bersaglio facile dell’odio protetto dall’anonimato. Si darà voce alle storie di donne che ogni giorno affrontano da sole le loro battaglie, cadendo e rialzandosi ogni volta, nonostante lo sguardo troppo spesso indifferente del mondo. Stalking, hater, revenge porn, body shaming. Queste le parole chiave della puntata di Buoni o Cattivi, che oggi vanterà anche la testimonianza di Diletta Leotta.

Diletta Leotta, le anticipazioni dell’intervista

Una donna che è diventata famosa grazie al suo lavoro, alla determinazione e anche a una bellezza che però le si è rivoltata contro più di una volta. La conduttrice televisiva e radiofonica è diventata un bersaglio costante, esposta agli insulti sui social network, all’urlo dei cori da stadio, all’invidia. Una donna forte, che però ha visto il mondo crollarle sotto i piedi quando è stata vittima di un furto hacker. «Ricordo benissimo quel momento», ha rivelato Diletta Leotta riferendosi al furto di foto private subito nel 2019. «Un mio amico mi ha detto che stavano girando delle mie foto strane, ma pensavo a fotomontaggi. Quando le ho viste mi si è bloccato il respiro, ho avuto un vuoto dentro». Un trauma che l’ha accompagnata per molti mesi. «Pensavo che la mia vita fosse finita. Quando uscivo di casa, anche se ero vestita mi sentivo nuda», ha continuato ai microfoni di Buoni o Cattivi. «Quelle foto, scattate quando ero minorenne, erano frutto dell’ingenuità di una ragazza che vuole vedersi davanti allo specchio. Erano sul mio pc privato, non le avevo mai inviate a nessuno». Come ogni programma, Buoni o Cattivi sarà disponibile anche dopo la messa in onda sulla piattaforma streaming Mediaset Play.