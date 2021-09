Buoni o Cattivi: chi è Nicole Daza, compagna di Marcell Jacobs, tra i protagonisti della puntata in onda stasera martedì 28 settembre 2021 su Italia Uno

Stasera, martedì 28 settembre 2021, ritorna l’appuntamento settimanale di Italia Uno con Buoni o cattivi, il programma di inchieste condotto da Veronica Gentili. Al centro della quarta e ultima puntata della stagione, in onda a partire dalle 21.20, FANatici, un reportage sugli eccessi, l’ammirazione e la venerazione che portano gli appassionati a trasformare in mito un cantante, un atleta o il personaggio di un libro, di un fumetto o di un film. Un amore che spinge il fan a mettere il proprio idolo al centro della propria vita, sfociando, nei casi più estremi, nello stalking o nella violenza. Attraverso racconti in prima persona e una serie di interviste a celebrità del mondo della musica e dello sport, la giornalista mostra al pubblico mondi sconosciuti, non sempre reali, popolati da uomini e donne uniti dalla stessa fede. E fa luce sui pro e i contro di una passione, spesso, ai limiti dell’ossessione.

Buoni o cattivi: Le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Italia Uno alle 21.20

Buoni o cattivi: Tutti i protagonisti del reportage FANatici

Il racconto parte dal calcio, con un particolare focus sul lato oscuro delle tifoserie e della violenza negli stadi attraverso la storia di Massimiliano detto Il Brasiliano, condannato a 8 anni di Daspo, e la testimonianza di Iacopo di Marzio, ultras detenuto nel carcere di Viterbo. Ovviamente, ci sarà anche spazio per una narrazione positiva del tifo, con le emozionanti immagini dei successi degli ultimi Europei e delle Olimpiadi di Tokyo, occasioni che hanno unito gli Italiani nella celebrazione del trionfo degli Azzurri. Tra i protagonisti della puntata anche Giada Robin, cosplayer da oltre un milione di follower, volto noto e presenza fissa delle più importanti fiere del fumetto, e Ilenia, groupie sfegatata del duo Benji & Fede. Le telecamere di Buoni o cattivi l’hanno accompagnata agli ultimi due concerti dei suoi beniamini prima della loro separazione artistica. Non mancheranno neppure le voci dei tanti ragazzi italiani amanti del K-Pop, musica coreana, pronti a sobbarcarsi ore ed ore di volo pur di ascoltare dal vivo le proprie band del cuore. Nell’ultima parte del viaggio, infine, ci si sposterà in Abruzzo per esplorare il mondo fiabesco di Nicolas Gentile, pasticcere innamorato del fantasy, che ha deciso di costruire una contea di hobbit simile a quella de Il Signore degli Anelli, e la giornata tipo di Paolo e Andrea, due paparazzi in cerca di scoop. Ma, probabilmente, il pezzo forte della serata sarà l’intervista di Gentili a Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100. Con lui si parlerà del passaggio dall’anonimato alla fama, dell’evoluzione del rapporto con i fan, dell’esposizione mediatica, della sua complicata storia personale e dei retroscena della duplice vittoria a Tokyo 2020.

Buoni o cattivi: Chi è Nicole Daza, la futura moglie di Marcell Jacobs

Nonostante la distanza, durante l’avventura olimpica non ha mai mancato di far sentire al compagno il suo supporto attraverso i social e, presto, si sposeranno per coronare un amore che, negli anni, ha resistito agli ostacoli e ha trovato il modo di diventare solido e duraturo. Col trionfo di Marcell Jacobs alle Olimpiadi, anche la compagna, la 28enne Nicole Daza, ha conosciuto e toccato con mano una popolarità inaspettata. Originaria dell’Ecuador ma cresciuta a Novi Ligure, si è trasferita a Roma per amore del velocista. Al quale la legano una relazione iniziata nel 2017 da un colpo di fulmine in una discoteca di Milano e due bambini, Anthony e Meghan. Di lei si sa molto poco: dalle foto postate sui social, sembra una ragazza appassionata di moda e tatuaggi, molto innamorata della sua vita e della sua famiglia, che non manca di immortalare in scatti felici e spensierati, tra una vacanza e un giro nelle strade della Capitale. Sul suo passato, non sono trapelate tante informazioni: prima di conoscere Jacobs, avrebbe lavorato come commessa in un outlet nei pressi di Alessandria. Appassionata di sport e di pilates, in una serie di interviste ha ammesso di allenarsi tre volte a settimana in palestra e di seguire un regime alimentare corretto e poco avvezzo agli eccessi. Per quanto riguarda la sua carriera professionale, la bio del suo account Instagram lascia poco spazio ai dubbi: la dicitura fashion girl e il riferimento all’agenzia che la rappresenta sembrano volerla decisamente indirizzare verso il lavoro da influencer. Un percorso che, con oltre 63mila follower all’attivo, pare aver già intrapreso con un certo successo. Per il momento, però, la sua priorità è solo una: il matrimonio con il campione che, proprio nella serata del suo 27esimo compleanno, l’ha sorpresa, inginocchiandosi e facendole la proposta ufficiale con tanto di anello. I due convoleranno a nozze a settembre del 2022.