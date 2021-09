Buoni o Cattivi, stasera 7 settembre 2021 Emis Killa ospite su Italia 1: carriera e vita privata del rapper

Stasera alle 21,25 su Italia 1 farà il suo debutto Buoni o Cattivi, nuovo programma di attualità delle reti Mediaset. Al timone della serata ci sarà Veronica Gentili, già alla guida su Rete4 di Controcorrente e Stasera Italia Weekend. In quattro puntate, la giornalista affronterà i temi più caldi che tengono banco nel Paese, sfruttando anche il contributo di importanti voci dell’editoria e dello spettacolo italiani.

Si partirà stasera con L’odio di strada, puntata interamente dedicata al fenomeno delle baby gang. Per l’occasione, Veronica Gentili intervisterà Emis Killa, rapper tra i più amati dal pubblico nostrano, uno che ha vissuto in prima persona le difficoltà della strada. «Non ho mai avuto guai con la legge», ha detto il rapper nelle anticipazioni rilasciate su Infinity, dove sarà possibile seguire la diretta. «Sono stato fortunato e intelligente da abbandonare presto quel treno e capire che non mi avrebbe mai portato da nessuna parte. Ho però visto molti amici finire in galera o in comunità».

La prossima puntata di Buoni o Cattivi verterà sulla violenza di genere. L’episodio Rosa sangue vedrà la partecipazione straordinaria di Diletta Leotta, giornalista di punta di Dazn e fra i volti femminili più rinomati della tv italiana. La 30enne siciliana racconterà del furto delle foto private subito nel 2019 e della vita sempre sotto i riflettori, con i droni che si aggirano fuori dalle sue finestre. A seguire, nelle prossime due puntate, largo a Loro di Napoli con l’intervista al rapper Clementino, e Fanatici.

Emis Killa, chi è il rapper ospite di Buoni o Cattivi stasera 7 settembre 2021 su Italia 1

L’esordio nel freestyle e il primo album

Nato a Vimercate, in provincia di Monza, il 14 novembre 1989, Emiliano Rudolf Giambelli alias Emis Killa ha vissuto un’infanzia difficile dovuta anche alla separazione dei suoi genitori. Il suo nome d’arte deve molto ai suoi primi passi nel mondo della musica dato che, come ha dichiarato lui stesso, Emis è il diminutivo del suo nome con l’aggiunta di una “S”, mentre Killa è lo slang americano di Killer, appellativo ottenuto dopo aver vinto molti concorsi di freestyle.

Nel 2007, all’età di diciotto anni, si è iscritto al concorso Tecniche Perfette e successivamente ha firmato un contratto con l’etichetta discografica indipendente Blocco Recordz, con cui ha pubblicato diversi suoi album. Il disco di debutto è arrivato però solo cinque anni più tardi, nel 2012, con L’erba cattiva. Per l’occasione, Emis Killa ha avuto modo di collaborare con alcuni dei volti più famosi della scena rap e hip hop italiana, tra cui Fabri Fibra, Marracash e Gué Pequeno.

Il progetto per l’Emilia e gli ultimi progetti

In seguito al terremoto dell’Emilia del 2012, ha lanciato il progetto Rap per l’Emilia, volto alla raccolta di fondi per la ricostruzione del liceo Galileo Galilei di Mirandola, andato distrutto con il sisma. Tale intento si è concretizzato con Se il mondo fosse, singolo prodotto da Big Fish e realizzato con la partecipazione di Club Dogo, J-Ax e Marracash. La carriera musicale è poi proseguita nel 2013 con il singolo Vampiri e il nuovo album, Mercurio. In questo è contenuto il singolo Maracanã, scelto da Sky Sport come sigla degli sfortunati mondiali brasiliani del 2014.

In seguito sono usciti anche altri tre album, Keta Music Vol. 2, Terza stagione e Supereroe. Lo scorso anno ha rilasciato 17, realizzato assieme all’ex Club Dogo Jake La Furia. L’album ha ottenuto la certificazione “Disco d’oro” dalla FIMI soltanto un mese dopo l’uscita.

Emis Killa è stato legato sentimentalmente alla fashion blogger Tiffany Fortini dal 2012 al 2020, da cui ha avuto una figlia nel 2018. Attualmente è fidanzato con la modella Martina Bottiglieri. Il suo profilo Instagram vanta 1,7 milioni di follower.