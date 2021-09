Buoni o Cattivi: Clementino, carriera e vita privata: chi è l’ospite di stasera 21 settembre 2021 su Italia 1

Terzo appuntamento con Veronica Gentili e le sue inchieste. Stasera, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda infatti la nuova puntata di Buoni o Cattivi, dal titolo Loro di Napoli. Dopo Diletta Leotta, ed Emis Killa, oggi sarà il turno del rapper Clementino. La sua testimonianza sarà utile per raccontare la vita di strada del capoluogo campano. L’episodio, come tutte gli altri, sarà disponibile in streaming su Mediaset Play.

Buoni o Cattivi, temi e scaletta di stasera 21 settembre 2021 su Italia 1

Ogni settimana, il programma di Mediaset prodotto da Videonews, si pone l’obiettivo di raccontare uno spaccato della realtà quotidiana d’Italia, divisa fra bene e male, buoni e cattivi. Anche stasera il format resterà immutato: dopo un iniziale servizio che introdurrà il tema principale, spazio all’intervista di Veronica Gentili presso La Lanterna Roma, la cupola con la struttura di vetro e acciaio situata nel centro della capitale.

Loro di Napoli, questo l’emblematico titolo scelto per la puntata di oggi, si concentrerà dunque su una città dalle due facce. Da un lato cuore e talento, dall’altro la piaga della camorra. Le telecamere di Buoni o Cattivi racconteranno storie difficili, segnate da omicidi, pentimenti e ricadute. Importanti saranno le testimonianze di Gennaro, noto come Genny Terremoto, e di Mena, maestra di strada che cerca di combattere la dispersione scolastica andando direttamente a casa dei ragazzi.

E ancora, spazio alla storia di Ugo Russo, quindicenne morto nel febbraio 2020 mentre cercava di rapinare un carabiniere. A seguire ci sarà quella di Pietro Ioia, ex narcotrafficante convertito alla legalità che cerca di aiutare le famiglie di giovani finiti dietro le sbarre. Tra i protagonisti anche coloro che realizzano, rimuovono o proteggono i murales dei vicoli, da quelli che ritraggono protagonisti della cronaca quotidiana a quelli dedicati al mito calcistico di Maradona.

Clementino, carriera e vita privata del rapper ospite stasera 21 settembre 2021 a Buoni o Cattivi su Italia 1

«Da ragazzino facevo stupidaggini ma erano tutte leggere». Protagonista principale della serata sarà il rapper Clementino, nato ad Avellino ma cresciuto nella città metropolitana di Napoli. «Sono cresciuto con la fame di volere diventare per forza qualcuno e mi sono sempre rifugiato nell’arte, mio habitat naturale» ha dichiarato l’artista nelle anticipazioni della puntata in onda stasera.

Clementino, gli esordi e i primi album

Nato ad Avellino il 21 dicembre 1982, Clemente Vaccaro in arte Clementino è cresciuto in una famiglia amante della musica. Sua sorella infatti è una cantante lirica, mentre il fratello suona blues. Grande appassionato di hip hop, a 14 anni è entrato nella Trema Crew e TCK Crew, imparando e affinando sempre più le tecniche di freestyle, ossia l’improvvisazione in rima. Grazie al suo talento, nel 2006 partecipò e vinse il 2th Beat e la competizione di freestyling Tecniche Perfette.

L’esordio nel mondo discografico avvenne grazie alla partecipazione nella compilation Napolizm: a fresh collection of neapolitan rap, la quale gli fece ottenere il primo contratto discografico. Nel 2006 ha infatti pubblicato Napolimanicomio, con brani sia in italiano sia in dialetto napoletano. Cinque anni dopo arrivò il suo secondo disco, I.E.N.A. (acromino di Io e nessun altro), dai tratti autobiografici molto personali. Il successo gli diede il permesso di pubblicare dopo solo un anno un terzo progetto, Armageddon, da cui venne estratto il singolo Bomba Atomica.

Le collaborazioni con Fabri Fibra e Marracash e gli ultimi lavori

Nel 2013 è arrivato Mea Culpa, inciso con l’etichetta Tempi Duri Records che vide la collaborazione di Fabri Fibra e Marracash, oltre che di Jovanotti. Subito certificato disco di platino, il disco gli fece ottenere un successo enorme tanto da consentirgli di aprire i concerti italiani di Snoop Dogg, leggenda dell’hip hop americano. Nel 2014 ha pubblicato la versione italiana e napoletana di un famoso brano di Eminem, Rap God, Guinness World Record per il maggior numero di parole pronunciate in un brano (1.560 parole in 6 minuti e 4 secondi). Seguirono gli album Miracolo! (2014) e Ora o mai più (2015), prima della sua partecipazione nel 2015 al Festival di Sanremo dove si è classificato al settimo posto con Quando sono lontano. L’anno dopo Clementino tornò all’Ariston con Ragazzi fuori, finendo però al 16esimo posto. Nel 2017 è uscito il disco Vulcano, mentre due anni dopo ha pubblicato l’ultimo album, Tarantelle.

Clementino, tra teatro, talent e relazioni sentimentali

Dal 2020 è coach di The Voice Senior, talent della Rai dedicato agli over 60, accanto a Gigi D’Alessio, Loredana Berté e Albano Carrisi. Amante del cinema e del teatro, ha recitato nel ruolo di comparsa in alcuni episodi di Distretto di Polizia oltre che nell’opera teatrale di Pino Quartullo Che ora è?. Per quanto riguarda la vita privata, Clementino ha ora una relazione con Martina Difonte, attrice e cantante classe ’96 originaria di Lucera. Il suo profilo Instagram, clementinoiena, conta 1,2 milioni di follower.