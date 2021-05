Il 14 maggio 1947 viene fondato il Piccolo Teatro di Milano. Simbolo della ricostruzione e di un Paese che prova a rialzarsi dalle macerie della guerra, sarà il primo stabile in Italia. Tag43 celebra l’evento con la lettera alle istituzioni di Giorgio Strehler, letta da Gigi Proietti in Senato nel 2014, in occasione Giornata mondiale del Teatro.