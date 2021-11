Oggi, 19 novembre è il compleanno di Gloria Guida. Nata a Merano nel 1955, attrice e modella, fu tra le principali interpreti della commedia sexy all’italiana, genere particolarmente in voga negli Anni 70. I primi passi nel mondo dello spettacolo, tuttavia, li mosse nelle vesti di cantante, esibendosi prima in un locale della riviera romagnola gestito dal padre e poi, a 17 anni, partecipando a Un disco per l’estate, con il brano L’uomo alla donna non può dire no, poi diventato il suo primo singolo, seguito a stretto giro da Cuore, fatti onore, cover italiana di California Calling.

Gloria Guida, l’addio alla musica e l’approdo al cinema

Esclusa dal Festival di Sanremo dell’anno successivo, nel 1973 Gloria Guida abbandonò la carriera canora per dedicarsi a quella cinematografica, pur concedendosi saltuariamente qualche ritorno al microfono. Come nel 1979 quando interpretò Stammi vicino, colonna sonora del film La liceale seduce i professori, di cui è protagonista insieme a Lino Banfi. L’esordio sulle scene lo aveva fatto, invece, sul set de La Ragazzina. Subito dopo uscì La Minorenne, pellicola dallo spartito piuttosto simile, in cui ricchi adolescenti vincono la noia con il sesso. A lanciarla definitivamente La liceale, in cui Guida, affascinante studentessa deve fare i conti con la corte assillante di presidi, professori e compagni di classe. Memorabile, in coppia con Lilli Carati, l’interpretazione in Avere vent’anni. Grazie allo spettacolo teatrale Accendiamo la lampada avrebbe incontrato il futuro marito Johnny Dorelli. In seguito al matrimonio, si allontanò progressivamente dalle scene per dedicarsi con costanza alla famiglia. Negli Anni 2010 il ritorno sotto i riflettori, soprattutto in televisione dove ha condotto Il mondo a 45 giri al fianco di Luca Barbarossa e Le ragazze dal 2018 al 2020. Nel 2021 ha partecipato, da concorrente, allo show Star in the star di Ilary Blasi. Tag43 vi augura il buongiorno con la scena di un particolare rifornimento tratta dal film Bollenti spiriti.