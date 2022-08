Buongiorno papà stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Raoul Bova è protagonista di Buongiorno papà, film del 2013 di e con Edoardo Leo. In onda stasera 23 agosto, alle 21,30 su Canale 5, racconta le vicende di un 40enne single alla cui porta d’improvviso si presenta una ragazza che dice di essere sua figlia. Quando il test del Dna conferma la notizia, l’uomo deve fare i conti con un rapporto difficile che non aveva mai considerato. Nel cast anche Marco Giallini, Rosabell Laurenti Sellers e Nicole Grimaudo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Buongiorno papà, trama e cast del film stasera 23 agosto 2022 su Canale 5

La trama del film racconta la vita di Andrea (Raoul Bova), 40enne ricco e ambizioso che lavora nel mondo del cinema. Avendo messo la carriera lavorativa sempre al primo posto, non ha mai avuto relazioni serie, concedendosi solo brevi avventure con le donne che hanno spesso ceduto al suo fascino. A Roma, l’uomo condivide l’appartamento con Paolo (Edoardo Leo), che incarna esattamente il suo opposto. Portando con sé i valori di un tempo, è però perseguitato dalla sfortuna, anche e soprattutto in amore.

La quotidianità cambia con l’arrivo a casa di Layla (Rosabell Laurenti Sellers), ragazza di 17 anni che dice di essere figlia di Andrea e ha appena perso la madre. L’uomo, incredulo poiché non ha mai saputo nulla di lei, decide di ricorrere al test del Dna per scoprire la verità. Con sua enorme sorpresa, la scienza conferma la versione di Layla, che si rivela realmente come sua figlia. La ragazza si trasferisce così subito a casa sua con il nonno Enzo (Marco Giallini), un uomo particolare e molto stravagante. Andrea, che non ha la minima idea di come fare il padre, spera di compensare all’assenza iniziale con numerosi e ricchi regali. Non tutto però andrà secondo i suoi piani e la ragazza arriverà al punto di fare le valigie per andarsene.

Buongiorno papà, 5 curiosità sul film stasera 23 agosto 2022 su Canale 5

Buongiorno papà, Edoardo Leo dietro la macchina da presa

Edoardo Leo torna qui alla regia per il suo terzo film dopo Ne parliamo a cena (2008) e Diciotto anni dopo (2010). In seguito avrebbe diretto anche Noi e Giulia (2015), Che vuoi che sia (2016) e Lasciarsi un giorno a Roma (2021) oltre al documentario Luigi Proietti detto Gigi (2021).

Buongiorno papà, un’attrice comparsa ne Il Trono di Spade

Volto di Layla è Rosabell Laurenti Sellers, attrice italoamericana comparsa anche ne Il Trono di Spade. Nella sesta stagione della serie HBO ha infatti vestito i panni di Tyene Sand, una delle Serpi delle Sabbie di Dorne figlie di Oberyn (Pedro Pascal).

Buongiorno papà, gli incassi al botteghino nazionale

In tre settimane di programmazione, Buongiorno papà ha incassato 2,4 milioni di euro al botteghino, di cui 1,1 solo nel weekend d’esordio.

Buongiorno papà, le nomination ai David e ai Nastri

Ottima anche la risposta della critica che ha deciso di riconoscere il lavoro del cast con due nomination ai David di Donatello e altrettante ai Nastri d’argento. Marco Giallini ha ottenuto la candidatura per entrambi in qualità di “Miglior attore non protagonista”. Ai Nastri nomination per il film nella categoria “Miglior commedia”, mentre ai David candidatura per la canzone originale Fare a meno di te.

Buongiorno papà, un set diviso fra Roma e Orvieto

In termini di location, Edoardo Leo ha scelto Roma per la maggior parte delle scene. Il set si è spostato dalla Capitale soltanto per due giorni, interessando alcuni scorci della cittadina di Orvieto, in Umbria.