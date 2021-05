Da New York a Parigi, in 33 ore e trenta minuti. Tanto dura il primo volo transatlantico senza scalo. L’autore dell’impresa che il 21 maggio 1927 ferma il mondo è Charles Lindbergh. Il pilota di Detroit atterra nella Capitale francese alle 22.24, a bordo dello Spirit of St. Louis ed è accolto come un re. Il giorno dopo sulle prime pagine dei quotidiani non ci sarà spazio per altro. Tutti, da Tokyo a Londra, parlano di lui. Buongiorno da Tag43, con la canzone di Ivano fossati dedicata all’aviatore statunitense.