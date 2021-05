L’angoscia quotidiana di aprire l’armadio e non sapere cosa indossare. La scelta difficile tra mille capi e improbabili abbinamenti, per poi ripiegare sul solito jeans. Sicuri di non sbagliare. Il 20 maggio 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ricevevano il brevetto per un tipo di pantalone di colore blu, particolarmente resistente. La paternità dell’invenzione, a onor del vero, sarebbe da attribuire ai genovesi. Indipendentemente dalle dispute sull’origine, l’idea di usare il denim si rivelerà vincente in fabbrica, ma, soprattutto, rivoluzionerà la moda e i guardaroba. Il buongiorno di Tag43 omaggia uno degli indumenti più iconici in assoluto con la canzone Blue jeans di Calcutta e Franco 126.