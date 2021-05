Un cult per gli appassionati del settore e non solo. Il 10 maggio del 1980, in Giappone, veniva lanciato Pac-man. Il gioco virtuale segnerà un’epoca. Saranno tantissimi coloro che cercheranno di far mangiare alla sfera gialla quanti più puntini possibili. Per riuscire nella missione, si dovrà evitare un gruppo di minacciosi fantasmi. Il buongiorno di Tag43 è un omaggio al videogame e un tuffo nell’adolescenza, accompagnato da una speciale colonna sonora: “PAC-MAN”, appunto, dei Gorillaz.