Russia, come bunker e rifugi antiaerei sono diventati un business

Da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, i russi delle regioni vicine al confine con l’ex repubblica sovietica hanno iniziato a guardarsi attorno, alla ricerca di rifugi antiaerei e bunker nei quali trovare riparo: eredità della Guerra Fredda, strutture di questo tipo non mancano certo in Russia. Casomai è un problema individuarle, essendo in molti casi la loro posizione un’informazione riservata. Ma non è questo il problema principale. Come racconta Novaya Gazeta Europe, nel corso dei decenni i funzionari del governo, i loro parenti e partner commerciali hanno escogitato svariati modi per fare soldi con i rifugi classificati, che ora risultano inutilizzabili. Almeno per quanto riguarda il loro scopo primario.

In Russia esistono tantissimi rifugi, ma quasi nessuno sa dove sono

I comuni cittadini non hanno modo di sapere dove nascondersi in caso di attacco, ma dall’inizio della cosiddetta “operazione militare speciale” hanno iniziato a scandagliare il web alla ricerca di informazioni: il numero di ricerche di “rifugio antiaereo” è aumentato infatti centinaia di volte nelle regioni di Belgorod, Voronezh, Bryansk, Krasnodar e Kursk, così come in Crimea e a Sebastopoli. Ad aprile il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev, ha persino ordinato un censimento dei rifugi antiaerei e di altre strutture protettive situate in queste zone.

L’Unione Sovietica, che si stava preparando per una guerra nucleare, ha lasciato migliaia di rifugi antiaerei. Ma a Mosca, scrive Novaya Gazeta, nessuno sa per certo dove siano e dove si trovino, in quanto i rifugi per i civili sono sotto la giurisdizione di diversi organi governativi. Di alcuni sono responsabili gli enti locali e regionali, di altri le forze dell’ordine o direttamente l’esercito, e così via. I rifugi sono di proprietà dell’Agenzia federale per la gestione delle proprietà statali (Rosimushchestvo), ma la manutenzione è compito del ministero delle Situazioni di emergenza: siccome la manutenzione “ufficiale “ non viene effettuata da decenni, in quanto troppo costosa, molti bunker e rifugi si sono persi nel mare magnum della burocrazia russa. E sono diventati altro.

La nuova vita dei bunker russi

Secondo un report del 2016 della Corte dei conti russa, il 95 per cento dei rifugi antiaerei nel Paese non erano in grado di accogliere civili in caso di guerra o emergenze. E non perché siano stati abbandonati, non tutti almeno. Dalla dissoluzione dell’Urss, la maggior parte di queste strutture è stata convertita in proprietà privata: oggi tanti vecchi rifugi sono diventati saune, saloni di bellezza, bar, magazzini, officine e persino serre. In alcune città, queste strutture sono finite in vendita (o persino in affitto). Sulla piattaforma online Avito, il costo mensile di un rifugio antiaereo può variare da 480 a 16 mila euro a Mosca, mentre nella regione di Belgorod possono bastare 160 euro al mese. A Nizhny Novgorod un acquirente ha comprato un vecchi bunker per meno di 30 mila euro. Sempre secondo il report del 2016 – non esistono dati più aggiornati – il numero totale dei rifugi era diminuito del 9 per cento nel giro di tre anni, attestandosi a 16.448. I revisori dei conti avevano concluso che il governo non finanziava la manutenzione dei rifugi antiaerei da più di 20 anni, cosa che aveva lentamente portato alla privatizzazione illegale di molte strutture.

I bunker al centro di contese tra Stato e privati

Negli ultimi anni, i tribunali si sono espressi più volte sulla restituzione di questi rifugi allo Stato, arrivando a verdetti opposti: a Belgorod i giudici hanno accolto le richieste, mentre a Kursk hanno dato ragione agli uomini d’affari che nel frattempo si sono appropriati delle strutture, spiega Novaya Gazeta Europe. Allo stesso tempo, la domanda di rifugi antiaerei privati è cresciuta in modo significativo e con essa il loro valore. Come ogni immobile, i bunker sono diventati una risorsa preziosa: vengono utilizzati per fare soldi non solo dai loro nuovi proprietari, ma anche dai funzionari governativi responsabili della loro manutenzione, che intascano tangenti per chiudere un occhio.

Tangenti in cambio di un rifugio antiaereo: il caso Ekran

Da luglio 2021, ad esempio, il tribunale distrettuale centrale di Voronezh sta esaminando un caso di corruzione che vede imputati tre uomini, accusati di aver venduto rifugi antiaerei a imprenditori locali in cambio di tangenti. Non è certo un caso isolato. C’è un’organizzazione, responsabile di centinaia di strutture, che salta fuori spesso in casi di questo tipo: Ekran, creata appositamente dall’Agenzia federale per la gestione del patrimonio statale. Inizialmente aveva sede a Ekaterinburg, poi a Mosca, e dal 2015 il quartier generale si trova a Vladimir, città a quasi 200 chilometri dalla capitale. Guidata dall’ex militare Vladimir Mikhailov, con un passato al ministero della Difesa, Ekran spende centinaia di milioni di rubli per la manutenzione dei rifugi tra lavori di riparazione e valutazioni delle proprietà. Ebbene le due società che hanno sostanzialmente monopolizzato il settore, RST e Bauproekt, sono entrambe riconducibili a Vasiliy Shpak, viceministro russo dell’Industria e del commercio.

L’unica persona indicata come fondatore e capo delle due società che hanno firmato i contratti d’appalto immediatamente dopo la loro creazione, dopo essere state le uniche a presentare offerte, è un certo Rinat Galikhanov. La sede di RST coincide con quella che Ekran aveva precedentemente a Mosca. Lo scorso aprile anche la società Lazury Waters è stata registrata allo stesso indirizzo: il nome del suo fondatore è Nikolay Korenkov, ovvero il vicedirettore di Ekran, che è anche presidente della commissione per gli appalti. La sede di Bauproekt è invece in via Pokrovka a Mosca: si tratta di un seminterrato di 232 metri quadrati, ufficialmente registrato come rifugio antiaereo: la società lo ha affittato da Ekran. In totale, le aziende collegate al viceministro dell’Industria e del Commercio Vasiliy Shpak hanno ricevuto contratti per un valore di oltre 100 milioni di rubli (1,6 milioni di euro).