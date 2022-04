Bundesliga, l’arbitro ferma il gioco al tramonto: pausa per i musulmani e il Ramadan

Ci sono arbitri perennemente attaccati e giudicati per i loro errori e le valutazioni nell’arco di una partita. Poi ce ne sono altri, come nel caso di Bastian Dankert, che raccolgo applausi unanimi, non per scelte strettamente calcistiche. Il fischietto tedesco si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti del difensore Mohamed Simakan e degli altri calciatori musulmani in campo durante la gara di Bundesliga tra Lipsia e Hoffenheim, terminata 3-0. Il direttore di gara ha infranto una regola, sospendendo il match alle 19.58, al tramonto, per permettere a chi sta osservando il Ramadan di idratarsi e bere un succo di frutta.

Lipsia-Hoffenheim sospesa alle 19.58

Qualche minuto di sospensione, una sorta di cooling break. Solo che invece di fermare il gioco per far dissetare tutti a causa del gran caldo, come successo negli ultimi anni nei match estivi, il direttore di gara ha invitato i calciatori musulmani a idratarsi. Il difensore del Lipsia Mohamed Simakan e gli altri musulmani in campo hanno potuto così interrompere il digiuno, a cui hanno aderito per devozione al Ramadan. Ogni giorno dall’alba al tramonto non possono né bere né mangiare, per questo l’arbitro Dankert ha pensato bene di aiutarli a completare l’incontro. Succhi di frutta e acqua per recuperare le energie, ma soltanto a sole tramontato.

Gli altri casi di sospensione per il Ramadan

Non un caso isolato, quello dell’arbitro Bastian Dankert, ma sicuramente uno dei più plateali in Bundesliga. Nelle stesse ore anche sul campo in cui si è disputato il match tra Mainz e Ausburg si è vissuto qualcosa di simile. La breve interruzione è stata accordata dal direttore di gara Matthias Jollenbeck, dopo la richiesta del difensore Moussa Niakhate. L’anno scorso in Premier League era accaduto in due gare del Leicester. Prima nel match delle foxies contro il Crystal Palace e poi nella trasferta sul campo del Southamton. In entrambi i casi gli arbitri hanno prontamente fermato il gioco per consentire a Wesley Fofana di interrompere il digiuno in modo corretto, rispettando il suo credo religioso.