Bullismo, ne è vittima un adolescente su cinque: i dati dell’Osservatorio

L’Osservatorio “Bullismo e Cyberbullismo” e Skuola.net in collaborazione con Citroën Italia, hanno intervistato 3.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni per capire come si sta sviluppando questo fenomeno oggi. Ecco cosa si evidenzia dai dati.

I dati sul bullismo: body-shaming e cyberbullismo

L’obiettivo della ricerca effettuata da Skuola.net è stato proprio quello di tracciare un bilancio del fenomeno al termine del primo anno di ritorno alle lezioni in presenza nelle classi. Secondo i dati emersi il 13% degli adolescenti intervistati ha denunciato il fenomeno, mentre per il 7% si è trattato di vessazioni sistematiche. Inoltre ci sono forme di bullismo molto più frequenti di altre e si concentrano soprattutto su tre fattori specifici: l’aspetto, l’identità sessuale e l’etnia o l’origine.

In particolare, molti bulli effettuano il “body shaming” vale a dire evidenziare, al solo scopo denigratorio, i difetti fisici o, nei peggiori dei casi, eventuali disabilità, quest’ultima in assoluto è la più gettonata dai bulli. Chi pratica bullismo lo fa anche in ambito digitale, con il cosiddetto cyber-bullismo, dove sono emerse nuove forme di vessazione. Una di queste è il cosiddetto “orbiting”, ovvero la pratica che vede una sorta di controllo esterno sui propri canali social da parte di un ex partner, che ha colpito circa il 35% dei ragazzi intervistati. Sempre frequente poi, il bullismo attraverso “Revenge Porn” che ha colpito il 14% degli intervistati.

Quali sono i ragazzi più colpiti da tale fenomeno negativo?

Quali sono secondo le statistiche i ragazzi più colpiti dal fenomeno del bullismo? A finire nel mirino dei bulli sono pre-adolescenti e giovani adolescenti: si dividono nella fascia d’età 11-16 anni, mediamente il 22% del campione ne è stato vittima negli ultimi mesi; man mano che si cresce, i numeri di casi diminuiscono. Ma spesso è il “genere” che può fare grande differenza, nel bene e nel male. Come per esempio le donne sono molto più esposte al body shaming rispetto ai maschi: circa 1 ragazza su 3 è stata recentemente colpita da questo tipo di attacchi, mentre tra i ragazzi la frequenza scende a 1 su 6.