14enne pestata in classe da un compagno: «Mi ha menata». E nessuno interviene

Ciò che è successo in una scuola superiore in provincia di Roma nei giorni scorsi è inaccettabile. Una studentessa di 14 anni è stata aggredita in maniera brutale e plateale da un compagno, che l’ha prima spinta contro il muro e poi schiaffeggiata, dopo la tentata reazione di lei. Tutto questo sotto gli occhi dei compagni. Nessuno tra loro ha mosso un dito per intervenire e sedare gli animi, anzi c’è chi ha ripreso la scena per postarla sui social. Il video è diventato subito virale. E ora il caso passa sotto il controllo del Centro Nazionale contro il bullismo Bulli Stop, con l’obiettivo di far luce sulla vicenda.

Alunna spinta contro il muro e schiaffeggiata: «Mi ha menata»

Il video dura appena 12 secondi ed ora sui social è difficile da reperire. Sembra che tutto sia scaturito da una discussione, non una novità per i due giovani. Poi la violenta spinta che fa volare la ragazza contro la parete. Lei, frastornata, si alza e prova a reagire tentando di colpire il compagno di classe, che invece la blocca. Poi, non contento, fa partire una raffica di colpi verso testa e schiena della 14enne, che incassa tentando di divincolarsi. Il video si chiude con l’arrivo di una professoressa e con la voce della giovane che, indicando il ragazzo, dice: «Mi ha menata». Bulli Stop darà assistenza legale alla giovane facendo scendere in campo il penalista Eugenio Pini.

L’aggressione al professore per una nota

Per il mondo della scuola sembra essere un momento delicato. A Bari, solo due giorni fa, si è registrata un’altra aggressione, stavolta ai danni di un professore. Due uomini sarebbero entrati in aula per schiaffeggiarlo. Ma lì la vicenda non solo è diversa ma è anche poco chiara, tanto che la preside ha aperto un’indagine per capire se i comportamenti del docente siano stati consoni. Poche ore prima del fatto, diverse mamme avevano sporto denuncia contro di lui dopo i racconti di alcune ragazze della classe.