Bulgaria, Lettonia, Bosnia: il punto sulle elezioni estere

Gli italiani avevano espresso le proprie preferenze domenica 25 settembre, accordandole in buona parte (un voto su quattro) a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Anche il fine settimana è stato caratterizzato da elezioni, ovviamente non nel nostro Paese, ma all’estero: sono andati alle urne i cittadini di Bulgaria, Lettonia e Bosnia. Ecco com’è andata.

Le elezioni in Bulgaria

Le elezioni anticipate hanno visto la vittoria del partito Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria dell’ex premier conservatore Boyko Borisov, che ha ottenuto circa il 25 per cento dei voti, mentre il primo ministro uscente, Kiril Petkov e il suo partito riformista Continuiamo il Cambiamento si sono fermati attorno al 20 per cento. Dietro ai due maggiori partiti c’è il Movimento per i Diritti e le Libertà, che rappresenta la minoranza turca ed è alleato di Borisov. Quarta forza il Partito Bulgaro Socialista, erede del partito comunista e con posizioni apertamente filo-russe. Seguono Leggermente inferiore il sostegno ricevuto dalla formazione ultranazionalista Rinascimento, anch’essa filorussa e a favore dell’uscita della Bulgaria dall’Ue e Nato.

Nel nuovo Parlamento saranno rappresentati fino a otto partiti, il che renderà difficile la formazione di una coalizione di governo. L’affluenza è stata inferiore al 40 per cento. Borisov, 63 anni, è stato Primo ministro per tre mandati: dal luglio 2009 al marzo 2013, dal novembre 2014 al gennaio 2017, e infine da maggio 2017 a maggio 2021.

Le elezioni in Lettonia

Sostenitore delle sanzioni alla Russia e del rafforzamento della Nato, il primo ministro Krisjanis Karins rimarrà in carica in Lettonia. Nuova Unità, il partito di centrodestra da lui guidato, ha ottenuto il 19 per cento dei voti a spoglio ormai concluso. Karins dovrà cercare alleati, perché i partiti della maggioranza uscente hanno ottenuto 42 seggi in Parlamento su 100 (23 quelli di Nuova Unità).

Rimarrà probabilmente fuori dal parlamento Armonia, vincitore delle elezioni del 2018: tradizionalmente sostenuto dalla popolazione russofona (circa un quarto del totale) e ufficialmente alleato con il partito Russia Unita di Vladimir Putin, dall’inizio della guerra in Ucraina ha visto un drastico calo dei consensi. Il risultato delle elezioni lettoni rinforza la posizione tenuta finora dal Paese baltico in politica estera, ma potrebbe anche aumentare le divisioni presenti all’interno della popolazione.

Le elezioni in Bosnia ed Erzegovina

In Bosnia ed Erzegovina sono andate in scena elezioni particolarmente complicate, volte a rinnovare un cervellotico sistema di governo, che rispecchia le divisioni etniche del Paese. La presidenza è ripartita tra tre persone, ciascuna in rappresentanza di una delle principali etnie: bosgnacchi (musulmani, 50 per cento dell’intera popolazione), serbo-bosniaci (ortodossi, 31 per cento) e croato-bosniaci (cattolici, 15,5 per cento). E lo Stato è a sua volta diviso in due entità: Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (a maggioranza appunto serba) e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina (abitata principalmente da croati e bosgnacchi). Ciascuna delle due entità ha un suo parlamento, ognuno con due camere. Per quanto riguarda i componenti della presidenza tripartita, dopo lo spoglio di oltre il 43% delle schede elettorali, figurano in vantaggio il bosgnacco Denis Becirovic del Partito socialdemocratico, la serba Zeljka Cvijanovic dell’Alleanza dei socialdemocratici indipendenti, e il croato Zeljko Komsic del Fronte Democratico.

Le elezioni appena terminate erano ritenute da molti le pi importanti dagli accordi di pace di Dayton, che nel dicembre del 1995 misero fine al conflitto in Bosnia, iniziato tre anni prima nel contesto delle guerre jugoslave: negli ultimi due anni le spinte nazionaliste e separatiste in Bosnia sono diventante sempre più forti, principalmente a causa delle prese di posizione del serbo Milorad Dodik, fondatore dell’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti e fino alle elezioni membro della presidenza tripartita: sarà sostituito dalla “delfina” Zeljka Cvijanovic, che dal 2018 era presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina e prima donna a far parte del “triumvirato”.