Da una parte un colonnello dell‘aeronautica contro un professore di latino. Dall’altra un tenente ed ex allenatore della nazionale di karate contro un musicista e produttore tv. Il doppio appuntamento elettorale in Bulgaria del 14 novembre, e soprattutto i protagonisti delle sfide presidenziali e parlamentari, dà l’idea dello stato in cui si trovi la repubblica tra Balcani e Mar Nero. E non è un caso che all’instabilità politica – colpa di una classe dirigente che fa rimpiangere quella socialista del secolo scorso – corrisponda una situazione epidemica problematica, con il Paese in estrema difficoltà, tra record di contagi (su una popolazione di nemmeno 7 milioni di persone i positivi sono 100 mila, mentre le terapie intensive sono occupate al 90 per cento) e pochi vaccinati, poco più del 20 per cento della popolazione. Al punto che non si sa bene se faccia più paura il Covid o lo spettro della ripetizione delle elezioni legislative, tenutesi quest’anno già due volte, ad aprile e luglio, senza che poi sia saltato fuori un governo. Al terzo appuntamento del 2021 si sfidano infatti gli stessi attori ed è tutto da vedere come si comporterà l’elettorato, tra quanti staranno a casa esausti e quanti invece andranno alle urne più o meno speranzosi.

I sondaggi danno in vantaggio l’ex premier Boiko Borisov leader di Gerb

I sondaggi della vigilia danno in vantaggio il partito dell’ex premier Boiko Borisov, leader di Gerb (Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria), partito conservatore e populista che ad aprile aveva vinto con il 25 per cento, ma non era riuscito a formare un governo, mentre a luglio era stato battuto dalla formazione di Slavi Trifonov (Itn, C’è un popolo così), che a sua volta non era stato in grado di formare una coalizione. Stavolta Gerb sembra ancora in vantaggio (24 a 15), bisognerà però vedere quale sarà il gioco degli altri partiti in un parlamento in cui si accede se si supera la soglia del 4 per cento. Borisov è stato primo ministro dal 2009 al 2013 e dal 2014 al maggio del 2021, con qualche breve interruzione dovuta a crisi e rimpasti, ed è in sostanza l’uomo forte della Bulgaria, in senso fisico e politico. Il suo passato da karateka e nell’esercito è sempre stato per lui un fiore all’occhiello, soprattutto quando con la sua società di security si è occupata della protezione di politici come il vecchio capo di Stato Todor Shivkov o l’allora zar Simeon Sassoburgotsky. Borisov è stato sindaco a Sofia, sfruttando poi la popolarità a livello nazionale enportando al successo Gerb. Personaggio controverso, secondo i critici vicino alla criminalità e in odore di corruzione, è però rimasto il politico più potente nel Paese, piaccia o meno.

Slavi Trifonov, il musicista che sfida il karateka

A dargli del filo da torcere in parlamento è arrivato però quest’anno Slavi Trifonov, musicista e produttore televisivo che ha creato lo scorso anno in piena pandemia un partito di protesta, Itn, forse persino più populista di Gerb, che ha sfondato con un modello per certi versi simile a quello del M5s in Italia, sull’onda della cosiddetta democrazia diretta e della lotta alla corruzione. Trifonov, vincitore a luglio per un pugno di voti, ha tentato di mettere in piedi un governo di minoranza scavalcando anche gli alleati o presunti tali, con il risultato però di far crollare ogni speranza di cambiamento e costringere di fatto il presidente a sciogliere nuovamente il parlamento.

La corsa di socialisti, Bulgaria democratica, Dps e gli europeisti di Petkov e Vasilev

All’assemblea nazionale entreranno sicuramente altri quattro partiti e sarà con loro che si dovranno trovare le intese per cercare di arrivare a un governo entro la fine dell’anno: a sinistra ci sono i socialisti di Cornelia Ninova, a destra Bulgaria Democratica e Dps, il Movimento per i diritti e le libertà, che è il punto di riferimento politico per la minoranza turca del Paese. C’è poi la nuova alleanza europeista e anticorruzione chiamata Continuiamo il cambiamento, fondata lo scorso settembre e guidata da Kiril Petkov e Asen Vasilev che potrebbe diventare l’ago della bilancia se venissero confermati i sondaggi che la danno oltre il 15 per cento.

Alle Presidenziali Gerdzhikov sfida il capo di Stati uscente Radev

Il rebus parlamentare bulgaro insomma continua, con l’aggiunta della sfida presidenziale tra il capo di Stato uscente Rumen Radev, colonnello eletto nel 2017 e favorito per la riconferma appoggiato da Itn, e Anastas Gerdzhikov, professore universitario indipendente, rettore dell’università di Sofia, sostenuto invece da Gerb. I numeri della vigilia sembrerebbero indicare una vittoria netta del primo, forse anche al primo turno. Se Radev non sorpassasse domenica il 50 per cento si andrebbe comunque al ballottaggio il 21 novembre, quando la Bulgaria avrà in ogni caso un presidente. Per il nuovo governo i tempi saranno invece molto più lunghi.