Lo sguardo vispo, la carota a portata di mano e la battuta «Che succede, amico?» sempre pronta. Bugs Bunny, il coniglio più famoso al mondo e tra i personaggi dei cartoon più amati di sempre, compie oggi 81 anni. Esordì al cinema il 27 luglio 1940 nel film A Wild Hare di Tex Avery, suo creatore insieme a Ben “Bugs” Hardaway e Robert McKimson. Personaggio sopra le righe, è solito uscire vincitore nelle situazioni in cui viene preso di mira da Taddeo, il cacciatore, Willy il Coyote, Yosemite Sam e anche Duffy Duck. Protagonista di film, cartoni animati e fumetti, ha una sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood e compare nei due episodi di Space Jam, al fianco di Michael Jordan e LeBron James. Tag43 vi dà il buongiorno con A Wild Hare, in cui Bugs raggira per la prima di innumerevoli volte il cacciatore Taddeo.