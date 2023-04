Bugo: «Le provocazioni di Morgan? Il suo un gioco vigliacco, ora mi bullizzano»

In un’intervista al Corriere della Sera, Bugo ha ribadito come le provocazioni di Morgan, con il quale ha duettato sul palco di Sanremo 2020, siano ancora motivo di bullismo nei suoi confronti. Il cantante sta preparando un nuovo album per il 2023.

Le accuse di Bugo a Morgan

«Sono scocciato. Non si può cambiare il testo di una canzone. Prova a farlo a Vita Spericolata di Vasco Rossi o alla Donna Cannone di Francesco De Gregori. Siccome sul palco dell’Ariston ci stavo io, che non ero famoso ma lo sono diventato per questa storia, è stato facile prendersela con me», ha commentato Christian Bugatti (nome d’arte di Bugo). Riferendosi alla brutta figura fatta sul palco dell’Ariston, ha continuato: «E poi immagini i miei amici, la mia famiglia, mia moglie, mio figlio che mi stavano guardando. A nessuno farebbe piacere trovarsi in una situazione così. Ero su un palco della Rai, in mondovisione, davanti a milioni di persone, ci vuole rispetto per quel palco e la musica. Ho preferito andar via piuttosto che appoggiare quella pagliacciata. Per Amadeus il mio è stato il gesto più rock’n’roll della musica italiana, sarà vero ma per me contava la canzone. In tv non devo fare il damerino e il trash mi irrita profondamente. Il circo lo lascio ai buffoni. Non gioco con la musica. I miei eroi sono Lennon, Vasco, Celentano, Battisti che, per quanto dirompenti, sono seri».

Per questo episodio, Bugo aveva trascinato in tribunale Morgan e il giudice aveva dato ragione a Bugatti. Dalla parte di Bugo anche il Blasco: «Vasco è come un amico del bar. È il vero artista che non si sente maestro. Io sono con te è la prima cosa che mi ha detto, riferendosi a Sanremo». «Non attacco ma sono bravissimo a difendermi, avevo gli haters quando ancora non si chiamavano così» ha aggiunto Christian che intanto sta preparando un tour, un film-concerto e una biografia.

Come sono i rapporti attuali tra i due cantanti

«Quando arrivi a quell’estremo ogni chiarimento è superfluo. Non è sempre possibile perdonare», ha dichiarato Bugo in merito al rapporto che attualmente lo lega a Morgan. Pare quindi che tra i due la pace non sia ancora stata fatta. Anzi, proprio qualche settimana fa, tramite alcune stories di Instagram, lo stesso Bugo aveva sparato a zero su Morgan, rivolgendosi proprio al cantante: «Mi dicono che ancora settimana scorsa fai interviste e mi citi perché vuoi il titolone, sennò non ti caga più nessuno. L’unico che ti caga è il politico di turno, perché è questo quello che fai: hai bisogno del politichetto di turno, sgorbietto, che ti dà il programmino sulla Rai così sei contento».