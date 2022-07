Bugani e Piazza, addio al Movimento 5 Stelle: passano ad Articolo Uno

Il Movimento 5 Stelle continua a perdere pezzi. Stavolta a salutare e lasciare il partito sono Massimo Bugani e Marco Piazza, due che nel partito militano sin dall’inizio, al fianco di Beppe Grillo. Ora il loro percorso politico proseguirà con Articolo Uno. I due, rispettivamente assessore nella giunta di Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e presidente del gruppo consiliare bolognese, rompono gli indugi e dicono addio. I motivi sono da rintracciare tanto nelle ultime scelte del Movimento a livello nazionale quanto a livello regionale e locale. Alle prossime elezioni del 25 settembre saranno tra i ranghi del partito di Pier Luigi Bersani.

Bugani: «Il movimento non ha un percorso»

I due hanno spiegato la loro scelta, senza lesinare duri attacchi al loro ormai ex partito. «Il Movimento 5 stelle dal 2019 non ha un percorso, sono anni che spingo perché nascesse un nuovo soggetto politico, ho sperato in Giuseppe Conte perché la sua popolarità e l’afflato che c’era con gli italiani era l’ultima occasione a dare un colore più definito», dichiara su Repubblica Massimo Bugani. «Il percorso bolognese era un’apripista per quello invece è stata una tela di Penelope, in questo caos in cui le decisioni sino state sempre rinviate, abbiamo deciso io e il mio gruppo di andare in Articolo Uno. Vedo una grande minaccia nazionale e un grande vuoto nel centrosinistra, il Pd non può essere autosufficiente e se non ha nessuno accanto si volta in cerca di numeri dall’altra parte. Va costruito, faccio una scelta di cuore, con Bersani c’è un ottimo rapporto da anni, ma anche una scelta di chiarezza».

Piazza come Bugani: «Non ho condiviso le scelte del Movimento»

«Non posso più proseguire con il M5S in cui mi sono impegnato per quasi 15 anni, da prima che esistesse un simbolo», racconta Marco Piazza. La sua posizione è identica a quella di Bugani: «Eravamo partiti soli contro tutti e abbiamo dato una scossa alla politica inserendo nell’agenda nazionale temi importanti che erano lasciati troppo ai margini. E’ stata un’avventura straordinaria. Ora però siamo in un’altra fase. Non ho condiviso le ultime scelte del M5S e in generale la non sufficiente fermezza su una linea che consideravo necessaria, quella di creare un fronte progressista largo. Ho lavorato in quella direzione e a Bologna abbiamo dimostrato che è possibile creare un programma a forte caratterizzazione sociale costruito attorno a valori condivisi tra il M5S e forze politiche diverse».