Bud Spencer e Terence Hill, a Gubbio il primo raduno in Italia dei fan

Si terrà a Gubbio dal 27 al 30 luglio 2023 il primo raduno dedicato ai fan dei film western con Bud Spencer e Terence Hill. Sarà un occasione di incontro con fan provenienti da tutto il mondo.

Il raduno dei fan di Bud Spencer e Terence Hill a Gubbio

Si tratta del primo raduno internazionale degli appassionati della celebre coppia comica organizzato dai curatori del primo museo dedicato a Bud Spencer a Berlino. Perché proprio la capitale tedesca? Perché è lì che ebbero molto successo le pellicole della coppia di attori e vi fu anche un tentativo di replicare le gesta di Bud Spencer e del suo collega. L’evento in programma a Gubbio avrà anche un padrino, ovvero lo stesso Terence Hill. Famoso per il suo ruolo in Don Matteo, con la città umbra ha un legame molto stretto e per lui sarà l’occasione migliore per ritornarci.

Il festival sarò diffuso in tutto il centro cittadino con concerti live, spettacoli, concorsi a premi, rassegne cinematografiche, ma anche sfilate delle Dune Buggy, le auto protagoniste di Altrimenti ci arrabbiamo. L’organizzatore del festival, Matteo Luschi, ha annunciato che numerosi artisti che hanno partecipato alla realizzazione di molti dei film del duo hanno già confermato la loro presenza.

Il Museo di Bud Spencer a Berlino

Il sopracitato museo di Bud Spencer a Berlino è stato aperto a settembre 2021 (chiuso nel settembre 2022) ed era interamente dedicato a uno degli attori italiani più amati in Italia e nel mondo. Il museo è composto da centinaia di pezzi unici della vita privata dell’attore Carlo Pedersoli (Bud Spencer) e della sua carriera cinematografica. Una mostra che rende omaggio all’uomo scomparso nel 2016 all‘età di 86 anni. I visitatori hanno potuto ammirare tante foto inedite, le più belle locandine dei film, costumi originali e tante altre curiosità. Una delle sezioni del museo era dedicata anche al Carlo Pedersoli nuotatore, fatta di numerose gare e premi.