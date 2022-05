Il buco nero al centro della Via Lattea: svelata la prima foto

Momento storico per l’uomo e per la sua costante ricerca di conoscere a fondo l’Universo. Dopo la foto diffusa tre anni fa e relativa a M87, ne è stata pubblicata e resa nota un’altra, che riguarda un buco nero al centro della Via Lattea. Il gigante supermassivo noto con il nome di Sagittarius A* ora è stato svelato anche a livello visivo e risiede al nella galassia di cui fa parte anche il pianeta Terra. Un momento storico, con la foto svelata durante la conferenza stampa simultanea mondiale allo European southern observatory in Germania. Fondamentale la collaborazione internazionale dell’Eht, l’Event Horizon telescope, che già nel 2019 aveva divulgato l’immagine del buco nero che risiede nella galassia M87.

Lo sforzo dell’Eht: oltre 300 scienziati in una decina di istituti

L’Eht richiama a sé una decina tra i più celebri istituti di ricerca mondiali. Ci sono, ad esempio, il famoso Mit, ma anche lo Smithsonian Astrophysical Observatory di Cambridge, e molti altri, per un totale di oltre 300 scienziati. Per riuscire a fotografare Sagittarius A* sono servito otto radiotelescopi in diversi continenti, che lavorando insieme hanno composto una sorta di parabola utilizzando la tecnica dell’interferometria a base molto larga. Troppa distanza separa la Terra dal buco nero e non è stato semplice individuarlo, nascosto dietro una spessa coltre di polveri. La foto rappresenta un momento di svolta a cui ha collaborato anche l’Italia, con le Università di Cagliari e di Napoli oltre all’Inaf, l’Istituto nazionale di astrofisica, e l’Infn, l’Istituto nazionale di fisica nucleare.

Sagittarius A*: massa pari a quattro milioni di soli

La luce di Sagittarius A* non è visibile a occhio nudo, ma il lavoro in simultanea degli otto telescopi riesce a percepire le onde radio che sviluppa e che generano una forza di gravità tale da non far uscire nulla. La sua massa è pari a quattro milioni di volte quella del Sole. A brillare intorno al buco nero è l’anello di gas che lo circonda. L’attrazione gravitazionale del gigante ne velocizza i movimenti e ne riscalda la temperatura. Si trova a 26mila anni luce di distanza dal nostro pianeta. Rispetto al buco nero di M87, però, è nettamente inferiore: quello ha una taglia che supera i 6 miliardi di soli, risultando duemila volte più grande di Sagittarius A*.

Elisabetta Liuzzo: «Risultato di grande impatto»

Il risultato arriva dopo cinque anni di studi e notevoli problemi dovuti ai grandi movimenti del buco nero. A presentarlo a Roma è stata Elisabetta Liuzzo, ricercatrice Inaf dell’Istituto di radioastronomia a Bologna e membro dell’Eht. «Dal punto di vista astronomico stiamo osservando un risultato che avrà un grande impatto, è una grande soddisfazione», ha dichiarato. «Ancora di più perché stiamo guardando qualcosa che appartiene alla nostra galassia, un buco nero al suo centro influenza l’evoluzione di tutta la Via Lattea, il sistema in cui noi stessi viviamo».